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Üniversite öğrencisi okurken patron oldu! 'Satışlar iyi, ailemden para almıyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 12:59
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Kocaeli'de arkadaşıyla birlikte pilav dükkanı açan üniversite öğrencisi Resul Başköy, hem okuyor hem de geçimini sağlıyor. Satışların iyi olduğunu söyleyen Başköy "Geçimimizi pilav satarak elde ediyoruz. Ailemizden para almıyoruz" dedi. Kendi mesleğini de yapmak istediğini ama şu an pilavcıya devam edeceğini söyleyen Başköy "İleride durum neyi gösterir bakacağım" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi okurken patron oldu! 'Satışlar iyi, ailemden para almıyorum'

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Resul Başköy, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. 4. sınıf Reklamcılık Bölümü öğrencisi olan 24 yaşındaki Başköy, üniversitedeki arkadaşıyla birlikte açtığı dükkanda pilav yaparak hem eğitimine devam ediyor hem de kazancını sağlıyor. Başköy, bir yandan mutfakta pilav yaparken, diğer yandan derslerine çalışmayı ihmal etmiyor.

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"ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ PİLAV YİYEREK BİZE DESTEK OLUYOR"

Pandemi döneminde okulunu bir yıl süreyle dondurmak zorunda kaldığını söyleyen Resul Başköy, "O sürede de çalışmak zorundaydık. Bir süre kuryelik yaptım. Arkadaşlarla sürekli iş yeri açma planımız vardı. En sonunda pilav dükkanı açtım. Şu anda iyi ilerliyoruz. Pilavımız sevildi. Öğrenci arkadaşlarımız pilav yiyerek bize destek oluyor. Kuryemiz de var. Kuryemiz, Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesini bitirdi. Kendisi atanmayı bekliyor" diye konuştu.

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"AİLEMİZDEN PARA ALMIYORUZ"

Resul Başköy, satışların iyi olduğunu ifade ederek, "Kendi mesleğimi de yapmak istiyorum ama şu an pilavcıya devam edeceğiz. İleride durum neyi gösterir bakacağım. Geçimimizi pilav satarak elde ediyoruz. Ailemizden para almıyoruz. Öğrenci olarak geçinmek zor. Hem iş hem okul biraz zor oluyor ama üstesinden geliyoruz" şeklinde konuştu.

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"HERKESİ PİLAV YEMEYE BEKLİYORUZ"

Hem okuyup hem de çalışan yaşıtlarına seslenen Başköy, "Çalışmak güzel bir şey. Kendilerini geliştirmek adına çalışsınlar. Okumak da önemli. Hem okuyup hem çalışmak zor ama her zorluğun bir güzelliği de var. Sınavlarımız olduğu zaman part time arkadaşlar gelip bizim yerimize işi yürütüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pilavcı öğrenci para üniversite
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