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Uygun fiyat için akın ettiler 'Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL'

Havaların soğuması kışlık alışveriş hareketliliğini artırırken uygun fiyatlı alternatif arayanlar ise sosyete pazarlarının yolunu tuttu. İşte pazardaki giyim ürünlerinin fiyatlarında son durum...

Uygun fiyat için akın ettiler 'Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL'
Hande Dağ

Havaların soğumasıyla alışveriş sezonu da beklenenden erken açıldı. Hesaplı kışlık alışverişi yapmak isteyenler ise sosyete pazarlarına akın etti.

Uygun fiyat için akın ettiler Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL 1

İŞTE PAZARDA GİYİM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI

Show Haber'de yer alan habere göre; bir esnaf bir ceketin mağazada 1800 TL, kendisinde ise 800 TL fiyatla satıldığını belirtirken montların fiyatının ise 1200 TL olduğu görüldü.

Uygun fiyat için akın ettiler Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL 2

Kışlık alışverişler başlarken mağazada 2500 TL olan bir ürünün pazarda ise fiyatının 1500 TL olduğu aktarıldı.

Uygun fiyat için akın ettiler Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL 3

Bir başka esnaf ise bir kazağın fiyatının 450 TL olduğunu belirtirken dışarıdan almaya kalkıldığında ise 1500 TL'den aşağı kazak olmadığını söyledi.

Uygun fiyat için akın ettiler Dışarıda 1800 TL, bende 800 TL 4

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise kot pantolonu 100 TL'ye, deri pantolonu 200 TL'ye aldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Pazar alışveriş giyim kıyafet
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