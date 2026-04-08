Yazılım firmasındaki işi bırakıp memleketine döndü! Şimdi hayalini gerçekleştiriyor

İstanbul'dan döndüğü memleketi Adana'da tarımsal üretimle ilgilenen 36 yaşındaki harita mühendisi Ezgi Davulcu, 50 dönüm alanda aromatik bitkiler yetiştiriyor. Davulcu, 2013'te İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra bir yazılım firmasında çalışmaya başladı.

İŞİNDEN İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Çalıştığı 5 yıllık süreçte tarımsal üretime duyduğu merakı geçmeyen Davulcu, işinden istifa ederek memleketine döndü. Davulcu, Adana'ya geldikten sonra tarımsal üretimle ilgili araştırmalar yapmanın yanı sıra 2021'de Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü'nü de bitirdi.

12 DEKAR ALANDA ADAÇAYI VE LAVANTA YETİŞTİRMEYE BAŞLADI!

Mezuniyetinin ardından Davulcu, Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında kiraladığı 12 dekar alanda aynısefa, adaçayı, lavanta yetiştirmeye başladı.

Davulcu, evlenmesinin ardından eşinin de desteğiyle 50 dekara çıkardığı alanda ürün çeşitliliğine biberiye ve defneyi de ekledi.

Yetiştirdiği ürünlere katma değer kazandırmak için Davulcu, 2024'te Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

Davulcu, proje kapsamında aldığı distilasyon (damıtma) tesisi desteğiyle yetiştirdiği ürünlerden bitki yağı, sabun ve krem yapmaya başlayarak "Mundi Herbal" markasını oluşturdu.

Narenciye ve zeytin yetiştiriciliği yapan eşine de destek olan Davulcu, yetiştirdiği aromatik bitkilerden elde ettiği sabun, krem ve yağları internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarlıyor.

"SEECO SAYESİNDE HAYALİMİZ HIZLICA GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

Ezgi Davulcu, AA muhabirine, evlendikten sonra eşinin ekim yapmadığı susuz arazilere yeni türler ektiğini söyledi.

Eşinin de yardımıyla aromatik bitki üretimini sürdürdüğünü anlatan Davulcu, proje kapsamında aldığı ekipman desteğiyle mahallesine distilasyon tesisi kurduğunu belirtti.

Davulcu, distilasyon tesisi sayesinde bitkilerini sadece kuru değil, katma değerli uçucu yağlara dönüştürerek satışını yapmaya başladıklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmayla mahallelerinde de bu bitkilerin yetiştiriciliğine ilgi duymaya başlayanların olduğunu vurgulayan Davulcu, şöyle devam etti:

"Bu distilasyon alanını kurduktan sonra bütün çevredeki yetiştiren kişilere bu alanı kurduğumuzdan bahsettik. Bu da daha fazla alanda tıbbi bitki yetiştirilmesine vesile oldu. Bu alan belki bizim ilerde yapabileceğimiz bir şeydi ama SEECO sayesinde hayalimiz hızlıca gerçekleşmiş oldu. Burada bitkilerimizi daha katma değerli hale getirebilir olduk."

Davulcu, geçen yıl yetiştirdiği 70 ton bitkiyi tesisinde yağa dönüştürdüğünü belirtti.

Elde ettiği yağların bir kısmından da büyük bir emekle sabun ve krem yaptığını anlatan Davulcu, ürünlerini kendi markasıyla internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarladığını kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır