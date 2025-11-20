FİNANS

'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor

Türkiye'de tek olduğu belirtilen 1966 model 21 camlı Volkswagen Samba'yı 40 yıl önce alan iş adamı Tuncay Sönmez, aracına gözü gibi bakıyor. Yıllar önce nasıl aldığını anlatan Sönmez, şu anda aracın 120 bin euroya satıldığını belirtti.

İngiltere'de uzun yıllar eşiyle tekstil işiyle uğraşan Sönmez, çevresinde klasik otomobil merakıyla biliniyor. Rolls Royce'dan 6 model, Mercedes'ten birkaç model aracı bulunan Sönmez'in en çok sevdiği araçlarından biri de dünyada çok nadir bulunan 21 camlı Volkswagen Samba.

"YOKSUL GİBİ GİYİNDİK"

1966 model bu aracı 40 yıl önce alırken çok zorlandığını dile getiren Sönmez, şunları söyledi:

"40 yıl önce Hürriyet Mahallesi'nde gördük, çok bakımsızdı. Sahibini bulduk satmadı. Sürekli almayı istedik, görüştük ama bizi hep "yenge satmıyor" diye geri çevirdi. Bir gün karar verdik farklı yaklaşmak üzere plan yaptık. Yoksul gibi giyindik. Dağ köylerinden yumurta toplayıp şehirde satacağız, iş yapacağız ekmek parası için satın dedik. Bu sefer yenge 'tamam, çocuk iş yapacak madem satalım' dedi. Bugünün parasıyla 55 bin liraya aldık ama çok bakımsızdı"
TÜRKİYE'DE SADECE ONDA VAR

Benzinli motora sahip Samba'yı bugüne kadar 3 kez toplattıklarını anlatan Sönmez, "21 camlı ve üste açılıyor. Dünyada çok az üretilmiş zamanında ve şu anda nadir bulunuyor. Türkiye'de ise tek, sadece bende var" dedi.
5 MİLYON TL'Yİ GEÇİYOR

Yurt dışında iyi halde olanlarının 100 ila 10 bin euro arasında değiştiğini vurgulayan Sönmez, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk parasıyla 5 milyon lirayı geçiyor. Belçika'da 120 bin euro civarında. Bunu Türkiye'de Volkswagen etkinliklerinde bile göremezsiniz. Orijinal 21 camlı yok piyasada. İsviçre'de Almanya'da doğa gezisi yaparken bununla görememişler araç içinden yukarıyı. 21 camlı o yüzden yapmışlar. Alpler'i rahat görsünler diye yapılmış ve üzeri açılmış. Bir yıl üretilmiş zamanında en az üretilen modellerden biri." diye konuştu.
Sönmez, Bursa'da şehir içinde kullanmanın son derece zor olduğunu belirterek, "Görenler hayranlıkla bakıyor, izliyor. Trafikte giderken sürücüler önüne değil bizim araca bakıyor. Seviyorum bu aracımı. Kullanması, motor sesi, klasik yapısıyla farklı benim için" ifadesini kullandı.

