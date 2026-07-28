FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL'den satılıyor

Isparta'da sedir balının ardından ayçiçeği balı sezonu başladı. Bal fiyatlarında geçen yıla göre değişiklik olmazken, üreticiler artan maliyetler ve düşen rekolte nedeniyle desteklerin artırılmasını istiyor.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL'den satılıyor

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte gezgin arıcılar bal üretim sezonuna hız verdi. Kış aylarını Antalya'da geçiren üreticiler, mayıs ayından itibaren Isparta'ya dönerek üretime başladı. Haziran sonu ve temmuz ayında bahar balı hasadı gerçekleştirilirken, ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimine geçildi. Temmuz ortasında hasadın bir kısmını tamamlayan üreticiler ise şimdi arılarını ayçiçeği tarlalarına taşıyarak ayçiçeği balı üretimine başladı.

Isparta'da üretilen çam balı ve çiçek balının kilogramı yaklaşık 600 lira bandında alıcı bulurken, yüksek yayla balı ile sedir balının kilogramı ise 1.000 liradan satışa sunuluyor. Üreticiler, geçen yıla kıyasla fiyatlarda önemli bir değişiklik yaşanmadığını belirtirken, rekoltedeki olası düşüşün fiyatları artırabileceğine dikkat çekiyor.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL den satılıyor 1

ÜRETİCİLER YILDA ÜÇ KEZ HASAT YAPIYOR

Bal üretiminin belirli bir takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten üreticiler, yılda üç kez hasat gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Bahar balının ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimi yapılırken, sezonun devamında ayçiçeği balı için arılar ayçiçeği tarlalarına taşınıyor.

Bal üretiminin yanı sıra arıcılık ürünlerini de değerlendiren üreticiler, bal mumundan doğal krem üretiyor. Zeytinyağı, bal mumu ve propolis kullanılan kremdeki bal mumu ise arıların ördüğü peteklerden elde ediliyor.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL den satılıyor 2

"MAYIS AYINDAKİ KAR YAĞIŞI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ"

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü ile Bozanönü bölgesinde gezginci arıcılık yapan 31 yaşındaki Mustafa Sorkut, bu yıl mayıs ayında etkili olan kar yağışının geçen yıla göre rekolteyi düşürdüğünü ancak balın kalitesini etkilemediğini söyledi.

Aynı zamanda elektrik teknisyeni olan Sorkut, arıcılığa beş yıl önce iki kovanla başladığını belirterek bugün 150 kovan arıya, ayrıca 70 kovanla ana arı üretim kutularına sahip olduğunu ifade etti. Kraliçe ana üretimi yaptıklarını belirten Sorkut, arıları kış aylarında Antalya'nın Aksu ilçesinde kışlattıklarını, mayısın 15'inden itibaren ise yeniden Isparta'ya getirdiklerini anlattı.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL den satılıyor 3

"ISPARTA BALLARI BESİN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKIYOR"

Bahar balının ardından sedir, geven ve çiçek balı ürettiklerini aktaran Mustafa Sorkut, sedir balının kaliteli bir salgı balı olduğunu söyledi. Bölgede ada çayı ve farklı kekik türlerinin bulunduğunu belirten Sorkut, arıların bu bitkilerden topladığı nektarla bal ürettiğini ifade etti.

Ayçiçeği balının Isparta'da çok tanınmadığını ancak araştırmalara göre protein değerinin yüksek olması nedeniyle özellikle sporculara önerildiğini söyleyen Sorkut, küçük çocuklarda ateş düşürücü özelliği olduğu ve ilaç etkisi gösterdiğinin de dile getirildiğini aktardı.

Isparta'da üretilen balların besin değerinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Sorkut, bölge ballarının Anzer balı gibi markalaşmış ballarla yarışabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını belirtti.

Ürettikleri doğal krem hakkında da bilgi veren Sorkut, kremin içerisinde zeytinyağı, bal mumu ve propolis bulunduğunu, ayrıca bölgede yetişen lavanta, gül yağı ve yaklaşık bin 400 metre rakımda yetişen kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağını da kullandıklarını söyledi.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL den satılıyor 4

ARTAN MALİYETLER DESTEK TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ

Gezginci arıcılığın her geçen yıl daha maliyetli hale geldiğini ifade eden Mustafa Sorkut, mevcut desteklerin yetersiz kaldığını belirtti. Desteklerden yararlanabilmek için ciddi bir maddi güce ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sorkut, asıl desteğin profesyonel şekilde arıcılık yapan üreticilere verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni düzenleme kapsamında orman bölgelerinde kovan başına 100 TL ücret talep edildiğini belirten Sorkut, yakıt ve nakliye maliyetlerinin de yüksek olduğunu, bu nedenle üretimin giderek zorlaştığını söyledi.

Sorkut ayrıca tüketicilere de çağrıda bulunarak kaliteli balın doğrudan üreticiden alınması gerektiğini belirterek, "Bal kesinlikle arıcıdan alınmalı, marketlerden değil. Bal ucuz bir ürün değildir; çünkü çok büyük emek ister ve masrafı yüksektir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kaliteli bal, arıcıdan alınır." ifadelerini kullandı.

Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL den satılıyor 5

950 ÜYE, 250 TON ÜRETİM VE FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kılıç, birliğe bağlı 950 üye bulunduğunu ve tüm ilçeler dahil yılda yaklaşık 250 ton bal üretimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl özellikle lavanta, sedir ve çiçek balında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Kılıç, bu yıl ise yağışların fazla olması nedeniyle özellikle çiçek balında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Merkezde sedir balının neredeyse kalmadığını, bazı ilçelerde ise akımın sürdüğünü belirten Kılıç, sedir balı sezonunun devam ettiğini söyledi.

Bal fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Kılıç, çam balı ile çiçek balının kilogramının yaklaşık 600 lira, yüksek yayla balı ile sedir balının kilogramının ise 1.000 lira seviyesinde olduğunu kaydetti. Meşe balının henüz çıkmadığını belirten Kılıç, geçen yıl perakende satış fiyatının yaklaşık 1.000 lira olduğunu hatırlatarak, "Geçen yılla bu yıl arasında şu an için fiyat açısından herhangi bir fark yok. Ancak rekoltede düşüş olursa fiyatlarda bir miktar artış olabilir." dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz A101 kataloğu A101'e elektrikli kamyonet geliyor! 30 Temmuz A101 kataloğu
Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecekHızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Anahtar Kelimeler:
bal Isparta Arıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.