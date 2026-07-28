Yılda 3 kez hasat ediliyor: Kilosu 1.000 TL'den satılıyor

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte gezgin arıcılar bal üretim sezonuna hız verdi. Kış aylarını Antalya'da geçiren üreticiler, mayıs ayından itibaren Isparta'ya dönerek üretime başladı. Haziran sonu ve temmuz ayında bahar balı hasadı gerçekleştirilirken, ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimine geçildi. Temmuz ortasında hasadın bir kısmını tamamlayan üreticiler ise şimdi arılarını ayçiçeği tarlalarına taşıyarak ayçiçeği balı üretimine başladı.

Isparta'da üretilen çam balı ve çiçek balının kilogramı yaklaşık 600 lira bandında alıcı bulurken, yüksek yayla balı ile sedir balının kilogramı ise 1.000 liradan satışa sunuluyor. Üreticiler, geçen yıla kıyasla fiyatlarda önemli bir değişiklik yaşanmadığını belirtirken, rekoltedeki olası düşüşün fiyatları artırabileceğine dikkat çekiyor.

ÜRETİCİLER YILDA ÜÇ KEZ HASAT YAPIYOR

Bal üretiminin belirli bir takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten üreticiler, yılda üç kez hasat gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Bahar balının ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimi yapılırken, sezonun devamında ayçiçeği balı için arılar ayçiçeği tarlalarına taşınıyor.

Bal üretiminin yanı sıra arıcılık ürünlerini de değerlendiren üreticiler, bal mumundan doğal krem üretiyor. Zeytinyağı, bal mumu ve propolis kullanılan kremdeki bal mumu ise arıların ördüğü peteklerden elde ediliyor.

"MAYIS AYINDAKİ KAR YAĞIŞI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ"

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü ile Bozanönü bölgesinde gezginci arıcılık yapan 31 yaşındaki Mustafa Sorkut, bu yıl mayıs ayında etkili olan kar yağışının geçen yıla göre rekolteyi düşürdüğünü ancak balın kalitesini etkilemediğini söyledi.

Aynı zamanda elektrik teknisyeni olan Sorkut, arıcılığa beş yıl önce iki kovanla başladığını belirterek bugün 150 kovan arıya, ayrıca 70 kovanla ana arı üretim kutularına sahip olduğunu ifade etti. Kraliçe ana üretimi yaptıklarını belirten Sorkut, arıları kış aylarında Antalya'nın Aksu ilçesinde kışlattıklarını, mayısın 15'inden itibaren ise yeniden Isparta'ya getirdiklerini anlattı.

"ISPARTA BALLARI BESİN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKIYOR"

Bahar balının ardından sedir, geven ve çiçek balı ürettiklerini aktaran Mustafa Sorkut, sedir balının kaliteli bir salgı balı olduğunu söyledi. Bölgede ada çayı ve farklı kekik türlerinin bulunduğunu belirten Sorkut, arıların bu bitkilerden topladığı nektarla bal ürettiğini ifade etti.

Ayçiçeği balının Isparta'da çok tanınmadığını ancak araştırmalara göre protein değerinin yüksek olması nedeniyle özellikle sporculara önerildiğini söyleyen Sorkut, küçük çocuklarda ateş düşürücü özelliği olduğu ve ilaç etkisi gösterdiğinin de dile getirildiğini aktardı.

Isparta'da üretilen balların besin değerinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Sorkut, bölge ballarının Anzer balı gibi markalaşmış ballarla yarışabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını belirtti.

Ürettikleri doğal krem hakkında da bilgi veren Sorkut, kremin içerisinde zeytinyağı, bal mumu ve propolis bulunduğunu, ayrıca bölgede yetişen lavanta, gül yağı ve yaklaşık bin 400 metre rakımda yetişen kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağını da kullandıklarını söyledi.

ARTAN MALİYETLER DESTEK TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ

Gezginci arıcılığın her geçen yıl daha maliyetli hale geldiğini ifade eden Mustafa Sorkut, mevcut desteklerin yetersiz kaldığını belirtti. Desteklerden yararlanabilmek için ciddi bir maddi güce ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sorkut, asıl desteğin profesyonel şekilde arıcılık yapan üreticilere verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni düzenleme kapsamında orman bölgelerinde kovan başına 100 TL ücret talep edildiğini belirten Sorkut, yakıt ve nakliye maliyetlerinin de yüksek olduğunu, bu nedenle üretimin giderek zorlaştığını söyledi.

Sorkut ayrıca tüketicilere de çağrıda bulunarak kaliteli balın doğrudan üreticiden alınması gerektiğini belirterek, "Bal kesinlikle arıcıdan alınmalı, marketlerden değil. Bal ucuz bir ürün değildir; çünkü çok büyük emek ister ve masrafı yüksektir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kaliteli bal, arıcıdan alınır." ifadelerini kullandı.

950 ÜYE, 250 TON ÜRETİM VE FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kılıç, birliğe bağlı 950 üye bulunduğunu ve tüm ilçeler dahil yılda yaklaşık 250 ton bal üretimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl özellikle lavanta, sedir ve çiçek balında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Kılıç, bu yıl ise yağışların fazla olması nedeniyle özellikle çiçek balında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Merkezde sedir balının neredeyse kalmadığını, bazı ilçelerde ise akımın sürdüğünü belirten Kılıç, sedir balı sezonunun devam ettiğini söyledi.

Bal fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Kılıç, çam balı ile çiçek balının kilogramının yaklaşık 600 lira, yüksek yayla balı ile sedir balının kilogramının ise 1.000 lira seviyesinde olduğunu kaydetti. Meşe balının henüz çıkmadığını belirten Kılıç, geçen yıl perakende satış fiyatının yaklaşık 1.000 lira olduğunu hatırlatarak, "Geçen yılla bu yıl arasında şu an için fiyat açısından herhangi bir fark yok. Ancak rekoltede düşüş olursa fiyatlarda bir miktar artış olabilir." dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır