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Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var! 28 Temmuz akaryakıt fiyatları

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sürekli değişmeye devam ederken son olarak motorinde yapılan indirim pompaya yansıdı.

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var! 28 Temmuz akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişirken son olarak motorinde bir indirim yaşandı. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 28 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 28 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var! 28 Temmuz akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim oldu. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim gerçekleşti.

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var! 28 Temmuz akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 TEMMUZ 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var! 28 Temmuz akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.15
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.58
Gazyağı
79.75
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
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