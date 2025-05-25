FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Yılda sadece 8 - 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılabiliyor' Araban Ovası'nda firik sezonu başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yapılan firik sezonu başladı. Damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavının zahmetli yolculuğu, Araban Ovası'nda firik ütümü ile başlamış oldu.

'Yılda sadece 8 - 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılabiliyor' Araban Ovası'nda firik sezonu başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen gastronomi şehri Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert durum buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına doğru yapılan firik, özellikle ilçeye bağlı kırsal Eski Altıntaş, Esentepe, Fakılı ve Doğan mahallelerinde bilinçli ve tecrübeli çiftçiler tarafından uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor. Firik yapımı Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen makarnalık sert durum buğdayın sararıp olgunlaşmadan önce yeşil firik kıvamına gelmesiyle birlikte traktörün arkasına bağlanan biçim aparatı ile biçilerek başlıyor. Hasat dönemi yaklaşmış, henüz yeşil olan başaklar saplarıyla birlikte bilinçli ve tecrübeli çiftçiler tarafından bir gün önceden biçilerek tarlada güneşe serilerek suyunun çekilmesi sağlanıyor.

Araban Ovası'nda 2025 yılı firik sezonunun başlaması nedeniyle Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un organize ettiği programa Araban Kaymakamı Özgür İşçimen de katılarak çiftçilerle birlikte firik ütümü yaptı. Kaymakam Özgür İşçimen, kırsal Esentepe Mahallesi çiftçilerinden Kasım Demir'i firik ütümü yaptığı tarlasında ziyaret edip 2025 yılı firik sezonunun hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulundu. Demir'den firik ütümü hakkında bilgiler alan Kaymakam İşçimen, ütüm yapılan yeşil buğday harmanında eline dirgen alıp firik ütümü yaptı.

AW462274_03

"YILDA SADECE 8 İLE 10 GÜN GİBİ KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAPILIYOR"

Firik sezonunun başlamasıyla ilgili bilgi veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Yılda sadece 8 ile 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılabilen Araban firiğinden yapılan etli firik pilavı Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Firik pilavı ayrıca Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alır. Firik ütümü yapan çiftçilerimiz arazinin sulu ya da kıraç durumuna göre bir dönüm buğdaydan 600 ile 700 kilogram arasında değişen rekolte alıyor. Buğday başakları olgunlaşmadan önce yeşilken saplarıyla birlikte biçilip kendi saplarıyla yakılıp sık sık dirgenle çevirerek kıvamında ütülmezse tadı ve lezzeti olmaz. Firik yapımı yüksek maliyetli ve zahmetli bir iş değil, her çiftçi yapamaz. Kuzu etiyle birlikte firik pilavının yaygın olarak yapıldığı Arap ülkeleri, Gaziantep'ten her yıl tonlarca firik ithal ediyor. Gaziantep ve çevre illerde de sevilerek tüketilen firik pilavı, bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor" dedi. (İHA)

HABER ÖZETİ

  • Gaziantep'in Araban ilçesinde, mayıs sonlarında makarnalık sert durum buğdaydan firik yapımı geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildi.
  • Firik yapımı, buğdayın olgunlaşmadan önce yeşilken biçilip güneşte kurutulmasıyla başladığı belirtildi.
  • 2025 firik sezonu açılışı için Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un düzenlediği etkinlikte, Kaymakam Özgür İşçimen çiftçileri ziyaret etti.
  • Firik sezonunun yılda sadece 8 ile 10 gün sürdüğü ve etli firik pilavının Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olduğu vurgulandı.
  • Firik yapımının zahmetli ve maliyetli olduğu, ancak buğdaydan 600-700 kilogram arasında rekolte alınabildiği ifade edildi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşe koyulduğunda 2'ydi, 70'e çıktı! Fazla gelince satmaya başladıİşe koyulduğunda 2'ydi, 70'e çıktı! Fazla gelince satmaya başladı
Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyunKuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Araban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anahtar teslimi için dükkan sahibinden 12 milyon TL istedi!

Anahtar teslimi için dükkan sahibinden 12 milyon TL istedi!

Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal karar

Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal karar

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

Doldu taştı! Sinek avlarken her şey tersine döndü '150 bin TL bile var'

Doldu taştı! Sinek avlarken her şey tersine döndü '150 bin TL bile var'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

Sevenlerini kara kara düşündürecek iddia! "Ameliyat ipliği" detayı...

Sevenlerini kara kara düşündürecek iddia! "Ameliyat ipliği" detayı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.