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Yok böyle hırs! Dönüşü muhtelem oldu! İşten kovuldu, garsonluk yaptığı restorantı satın aldı

06.07.2024 13:27
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Müdürü ile tartıştı işinden kovuldu, geri dönüşü ise muhteşem oldu. Bolu’da 24 yaşındaki genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı. Kısa sürede birikim yapan ve restorantı satın alan Melisa Öztürk, "Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu” dedi.

Yok böyle hırs! Dönüşü muhtelem oldu! İşten kovuldu, garsonluk yaptığı restorantı satın aldı

2022 yılında Bolu’nun Borazanlar Mahallesi’nde Melisa Öztürk, bir restorantta işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk, burada komilik, garsonluk yaptı. Restorantın müdürü, Melisa Öztürk ile tartışmalar yaşamaya başladı ve Öztürk işten çıkarıldı. Aradan geçen bir süre zamanın ardından çalışarak para birikimini yapan Öztürk, babasının da desteği ile kovulduğu iş yerini satın aldı.

Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restorantta bir yıllık sürede Bolu’nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı.

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“BURADA ÇALIŞIRKEN KOVULDUM”

Hırslı birisi olduğunu dile getiren Melisa Öztürk, “2022 yılının başlarında buraya işe başlamıştım. Çok uzun dönem burada çalıştım. Komilik, garsonluk yaptım. Burada çalışırken Kadir bey müdürümdü. Burada çalışırken kovuldum. Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık” şeklinde konuştu.

“KIZIMI TEBRİK EDİYORUM”

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bahattin Öztürk, “Kızım bana bu süreçten bahsetmişti. Kadir beyle tartışmıştı. Sonradan da işten ayrıldığını söyledi. Ondan sonra azmetti. Çalıştı. Buraya devraldık. Kızımı bu konuda tebrik ediyorum” dedi.

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“BENİM AYAĞIM KAYMASIN DİYE SEKTÖRDE KENDİSİNİ EGALE ETTİM”

İşten çıkararak önünü açtığını ifade eden Melisa Öztürk’ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, “Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Hırslı bir çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok” diyerek esprili bir dille duygularını ifade etti.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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