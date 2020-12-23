FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu

Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu

KOBİ HABERLERİ  | 23.12.2020 09:38 | Son Güncelleme

Muş'un Hasköy ilçesinde Mücahit Elçi (24), prematüre dünyaya gelen kardeşi Ayaz'ın gelişimi için yumurtalarını yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla kısa sürede çiftlik kurdu. Kuluçka makinesiyle 500 bıldırcın üreten Elçi, elde ettiği yumurtaları satarak gelirini kardeşi için harcıyor.

Hasköy ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Nejmiye- Şefik çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Mücahit Elçi, prematüre olarak dünyaya gelen kardeşinin gelişimi için bıldırcın yumurtasının faydalı olduğunu öğrendi. Elçi, cep harçlığıyla 8 bıldırcın alarak yumurtalarını çiğ olarak kardeşine yedirmeşe başladı. Kardeşinin içmediği yumurtaların sayısının artması üzerine kuluçka makinesi aldı. Kuluçka makinesinde 17 gün beklettiği yumurtalardan yeni bıldırcınlar elde eden Mücahit Elçi, kuş sayısını bir anda 500'e çıkardı. Elçi, günde ürettiği 200 yumurtadan kardeşi Ayaz için bir miktar ayırdıktan sonra kalanını satmaya başladı.

yumurtalarini-kardesine-yedirmek-icin-aldigi-8-bildircinla-ciftlik-kurdu_3996_dhaphoto2

Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcın sayısını 500'e yükselttiğini söyleyen Mücahit Elçi, "Bu işe ilk başlarda 8 tane bıldırcınla başladık. Bıldırcınlarda ilk baştaki amacımız, sadece kardeşim erken doğum olduğundan dolayı rahatsızlığı vardı. Ona sağlık açısından bıldırcın yumurtaları iyi geliyor diye yumurtalarını yediriyorduk. Bir zaman sonra biz kuluçka makinesi aldık. Kuluçka makinesi ile bıldırcın yumurtalarını çoğaltmaya karar verdik. Bıldırcınlarımız 500 taneye yakın oldu. Yumurtalarımızda bunun birlikte 200 tane olmaya başladı. Bıldırcınlarımızın yumurtalarını satmaya karar verdik. Çünkü bize de fazla geliyordu ve ticaret açısından kullanmak istedik. Bıldırcın yumurtalarımızı satıyoruz" dedi.

yumurtalarini-kardesine-yedirmek-icin-aldigi-8-bildircinla-ciftlik-kurdu_3996_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 liraDireklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Bankaların güncel çalışma saatleriBankaların güncel çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu
Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu
Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi
Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi
Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı
Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ey millet gaza gelmeyin, paranızı batırmayın...
Allah çalışana veriyor.
helâl olsun allah işini rast getirsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kesilen kazlar direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Çarkıfelek yeni geçim kaynağı oldu! Tanesi 20 liradan satılıyor
Yeni geçim kaynağı oldu! Tanesi 20 lira
Türkiye'de kiloyla satılan katran mantarını Japonlar taneyle alıyor
Türkiye'de kiloyla satılıyor, Japonlar taneyle alıyor
Kilosu 500 lirayı bulan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar
Kilosu 500 lira! Fiyatı gram altınla yarışıyor
Torunları yesin diye ürettiği siyez ezmesi sevilince, Dünyaya pazarlamaya başladı
Torunları yesin diye üretti! Dünyaya pazarlamaya başladı
Çam fıstıkları geçim kaynağı oldu! İç fıstığının kilosu 400 lira
Kilosunu 400 liradan satıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.