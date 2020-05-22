FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi! Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi! Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bursa’da bir girişimci Avrupa’nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye karar veren Mustafa Aydın, dünyadaki en verimli koyun ırklarını araştırmaya başladı.

Bursa’da bir girişimci Avrupa’nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye karar veren Mustafa Aydın, dünyadaki en verimli koyun ırklarını araştırmaya başladı. Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucu 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi. Getirdiği 100 koyunun 2 yılda 700 adet yavrulama özelliği bulununca küçükbaşta hızlı çoğalma ve kısa sürede erişkinlik isteyen üreticiler bu koyunlara büyük rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca kuzularını almak isteyenlere ise Aydın, 5 ay sonraya gün vermek durumunda kalıyor. Kısa sürede zengin olmak isteyenler randevu alıp sıraya giriyor.

Kaliteli koyun ırklarını Türkiye’ye kazandırdığını ifade eden Mustafa Aydın, "Zwartbles koyunu verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Bu koyun et ve süt olarak çok verimli ayrıca çok sayıda doğurma özelliği var tek seferde üçüz doğum yapabiliyor. Bu koyunlar 8 ayda bir üçüz yavruluyor. Bu da alan kişinin çok büyük kazanç elde etmesini sağlıyor. Bu koyunların yavruları 100 günde 45 kilo ağırlığa ulaşıyor. Gelişimi çabuk olduğu için sahip olan kişiyi kısa sürede zengin ediyor. Ayrıca süt verimi de çok yüksek 8 ay boyunca süt sağımı yapılabiliyor. 100 koyun 2 yıl sonunda 700 adet yavru doğumu yapıyor. Bu da üreticilerin bu koyuna olan ilgisini çekiyor. Talep o kadar çok ki 5 ay sonraya kuzu siparişi veriyoruz" dedi.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Ordu’da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyorOrdu’da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor
Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde!Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da çıkarılan 'bentonit kili' 37 ülkeye ihraç ediliyor

Ordu’da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor

Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep var

Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep var

'Kuzu göbeği' ihracatı ekonomiye döviz kazandırıyor

Ekonomiye döviz kazandırıyor

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor! Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor

Pazara inmeden tarlada satılıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde üretilen organik 'Elifli çileği' yok satıyor

Bu çilek yok satıyor! Ürün yetişmiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.