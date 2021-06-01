1 Haziran kripto para piyasası | Bugün (1 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Dogecoin ve Cardano fiyatları…

Kripto para piyasasının ikinci büyük devi Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine yaklaşamıyor. 2 bin 400 – 2 bin 600 seviyeleri arasında hareket eden Ethereum yatırımcıları, uzun vadede Ethereum’da yukarı yönlü bir değişim olmasını umut ediyor.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu teknoloji devi Elon Musk, yaptığı ve söylediği her şeyle gündem olmaya devam ediyor. Elon Muski en başlarda Bitcoin’i oldukça desteklediğini açıklayarak, BTC’nin fiyatının artmasına sebep olmuştu. Ancak son zamanlar karbon ayak izi ve yenilenebilir enerji konusunda Bitcoin madenciliğini eleştiren Musk’ın açıklamalarına Justin Sun yanıt verdi.

Tro’un (TRX) kurucusu ve CEO’su olan Justin Sun, Elon Musk, ekolojik çevre açıklamalarından sonra Msuk’a katıldığını ifade etti.