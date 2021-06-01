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  4. 1 Haziran kripto para piyasası | Bugün (1 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Dogecoin ve Cardano fiyatları…

1 Haziran kripto para piyasası | Bugün (1 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Dogecoin ve Cardano fiyatları…

01.06.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların son zamanlardaki hareketleri yatırımcılarını endişelendirmeye devam ederken, kripto para borsasındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bitcoin, son haftalarda yaşadığı düşüşü kontrol altına almaya çalışsa da halen kayda değer bir değer kazancı yaşayamadı. Dün gün içinde 34 – 37 bin dolar arasında seyreden Bitcoin, bu sabah yine aynı seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

Kripto para piyasasının ikinci büyük devi Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine yaklaşamıyor. 2 bin 400 – 2 bin 600 seviyeleri arasında hareket eden Ethereum yatırımcıları, uzun vadede Ethereum’da yukarı yönlü bir değişim olmasını umut ediyor.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu teknoloji devi Elon Musk, yaptığı ve söylediği her şeyle gündem olmaya devam ediyor. Elon Muski en başlarda Bitcoin’i oldukça desteklediğini açıklayarak, BTC’nin fiyatının artmasına sebep olmuştu. Ancak son zamanlar karbon ayak izi ve yenilenebilir enerji konusunda Bitcoin madenciliğini eleştiren Musk’ın açıklamalarına Justin Sun yanıt verdi.

Tro’un (TRX) kurucusu ve CEO’su olan Justin Sun, Elon Musk, ekolojik çevre açıklamalarından sonra Msuk’a katıldığını ifade etti.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $36.688,2400 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %7,52 artışla $36.894,89 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.599,7700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %14,91 artışla $2.653,32 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $0,9923 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %18,11 artışla $1,0548 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $182,3400 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %12,19 artışla $184,4800 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3229 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %13,22 artışla $0,3347 seviyesinde bulunuyor.

CARDANO NE KADAR?

CARDANO NE KADAR?
Güne $1,6707 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %11,92 artışla $1,7386 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum
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