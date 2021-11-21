Kripto paralarda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düşüşün ardından toparlanmalar görüldü. Geleceğin para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador oldu. Peki 21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Yaklaşık son 4 ayda yüzde 65 değer kazanan Bitcoin 21 Kasım 2021 Pazar gününün sabah saatlerinde 58 bin 730 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne yüzde 1'lik düşüş ile başlayan Ethereum 4 bin 350 dolar. Ethereum geçtiğimiz ay 3 bin dolardan 4 bin 300 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin güne yüzde 1'lik yükseliş ile başladı. Haftanın ilk günü olan 15 Kasım'da 0,26 cent olan Dogecoin 0,22 cent seviyesine kadar geriledi.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz ay yüzde 17 değer kazanan Ripple yatay seyrini koruyor. Ripple, 1,07 dolardan işlem görüyor.

