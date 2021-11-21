FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

21.11.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda 68 bin 900 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin'in değeri 659 bin 202 TL. Bitcoin'den sonra en çok takip edilen varlıklardan biri olan Ethereum'daki istikrarlı yükseliş sürüyor. İşte merak edilenler...

21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto paralarda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düşüşün ardından toparlanmalar görüldü. Geleceğin para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador oldu. Peki 21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Yaklaşık son 4 ayda yüzde 65 değer kazanan Bitcoin 21 Kasım 2021 Pazar gününün sabah saatlerinde 58 bin 730 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne yüzde 1'lik düşüş ile başlayan Ethereum 4 bin 350 dolar. Ethereum geçtiğimiz ay 3 bin dolardan 4 bin 300 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.

21 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin güne yüzde 1'lik yükseliş ile başladı. Haftanın ilk günü olan 15 Kasım'da 0,26 cent olan Dogecoin 0,22 cent seviyesine kadar geriledi.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz ay yüzde 17 değer kazanan Ripple yatay seyrini koruyor. Ripple, 1,07 dolardan işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadıTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadı
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
Bitcoin yükselişte! İşte ilk rakamlarBitcoin yükselişte! İşte ilk rakamlar
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar

Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatları…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Cumartesi altın bilezik fiyatları…

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.