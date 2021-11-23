23 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Son dönemlerde yatırımcısına en fazla kazandıran varlıklardan biri olan Bitcoin'de birkaç gündür değer kaybı yaşanıyor. Aşırı volatil bir piyasa olan kripto para piyasasında çalkantılı günler devam ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum!
23 Kasım sabahına yüzde 0,29'luk yükseliş ile başlayan Bitcoin 56 bin 417 dolardan işlem görüyor.
Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Ethereum 4 bin 149 dolardan işlem görüyor. Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Kasım'da ulaşmış, 4 bin 850 dolar seviyesini test etmişti.
Popüler coinler arasında yer alan Dogecoin 0,22 cent.
Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden Ripple 1,04 dolar.
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