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23 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

23.11.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider kripto para birimi Bitcoin 10 Kasım'da 68 bin 800 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine iğne atmıştı. Bitcoin 10 Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Bitcoin'in değeri 645 bin 751 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum!

23 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Son dönemlerde yatırımcısına en fazla kazandıran varlıklardan biri olan Bitcoin'de birkaç gündür değer kaybı yaşanıyor. Aşırı volatil bir piyasa olan kripto para piyasasında çalkantılı günler devam ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum!

BİTCOİN NE KADAR?

23 Kasım sabahına yüzde 0,29'luk yükseliş ile başlayan Bitcoin 56 bin 417 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Ethereum 4 bin 149 dolardan işlem görüyor. Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Kasım'da ulaşmış, 4 bin 850 dolar seviyesini test etmişti.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler coinler arasında yer alan Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden Ripple 1,04 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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