24 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralardaki son durum merak konusu oldu. Dolarda geçtiğimiz gün görülen yükseliş sonucunda kripto paraların değeri TL bazında arttı. Dolar 12,82 TL olurken Bitcoin'in değeri ise 728 bin 170 TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

24 Kasım'a yüzde 1,63'lük düşüş ile başlayan Bitcoin 56 bin 666 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

24 Kasım sabah saatlerinde yüzde 1,66 değer kaybeden Ethereum 4 bin 268 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler coinlerden biri olan Doecoin, Elon Musk'ın tweetleri ile tanınmıştı. 24 Kasım'ın sabah saatlerinde yüzde 2,92 değer kaybeden Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde 1,35 dolara kadar ulaşan Ripple 1.04 dolar.



