Kripto paralar son zamanlarda en çok takip edilen varlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda hızla değer kazanan Bitcoin'de son 2 haftadır düşüş görüldü. Bitcoin'in Türk Lirası bazında değeri 683 bin 178 dolar. Peki 25 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin geçtiğimiz ay yaklaşık yüzde 40 değer kazanmıştı. 25 Kasım'a yatay başlayan Bitcoin 57 bin 152 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden Ethereum 25 Kasım sabah saatlerinde 0,30'luk yükseliş ile 4 bin 283 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 12 değer kaybetmişti. Dogecoin 0,21 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Son birkaç haftadır yatay seyreden Ripple 1,03 dolar.

