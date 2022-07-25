25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto para piyasaları 25 Temmuz Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 25 Temmuz Pazartesi günü 397.708,34 TL alış, 397.690,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 25 Temmuz Pazartesi günü günü yüzde 5,47 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 22.274,34 Bitcoin'in satış fiyatı 22.273,36 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 6,55 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.520,1700 satış fiyatı ise 1.520,1600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

25 Temmuz Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 27.142,6354 TL, satış fiyatı 27.142,4568 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 5,23 değer kaybı yaşadı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0671 Dolar, satış fiyatı 0,0670 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

25 Temmuz Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1972 TL, satış fiyatı ise 1,1970 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 3,88 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3539 Dolar, satış fiyatı ise 0,3538 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3189 TL, satış fiyatı ise 6,3171 TL oldu.

