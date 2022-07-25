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25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü de yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi haftanın ilk günü kripto paralara ilişkin internette yaptıkları araştırmaya hız verdi. Peki 25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto para piyasaları 25 Temmuz Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 25 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 25 Temmuz Pazartesi günü 397.708,34 TL alış, 397.690,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 25 Temmuz Pazartesi günü günü yüzde 5,47 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 22.274,34 Bitcoin'in satış fiyatı 22.273,36 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 6,55 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.520,1700 satış fiyatı ise 1.520,1600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

25 Temmuz Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 27.142,6354 TL, satış fiyatı 27.142,4568 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 5,23 değer kaybı yaşadı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0671 Dolar, satış fiyatı 0,0670 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

25 Temmuz Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1972 TL, satış fiyatı ise 1,1970 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 25 Temmuz Pazartesi günü yüzde 3,88 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3539 Dolar, satış fiyatı ise 0,3538 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3189 TL, satış fiyatı ise 6,3171 TL oldu.

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