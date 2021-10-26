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26 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

26.10.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarının başında gelen kripto paralarda yükseliş devam ediyor. Bitcoin'in yükselişini diğer altcoinler de takip ediyor. Bitcoin'in Türk Lirası karşısındaki değeri 600 bin 492 TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

26 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Bitcoin geçtiğimiz hafta, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin dolar seviyesini test etmişti. Ethereum ise 2021 Mayıs ayında yaptığı 4 bin 400 dolarlık seviyeyi zorlamıştı. Kripto para piyasasındaki hareketlilik sürüyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 26 Ekim 2021 Salı gününde 62 bin 404 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kazanan Ethereum 4 bin 200 dolar.

26 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,28 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

26 Ekim gününe yüzde 2,55'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,12 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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