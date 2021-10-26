26 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Bitcoin geçtiğimiz hafta, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin dolar seviyesini test etmişti. Ethereum ise 2021 Mayıs ayında yaptığı 4 bin 400 dolarlık seviyeyi zorlamıştı. Kripto para piyasasındaki hareketlilik sürüyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 26 Ekim 2021 Salı gününde 62 bin 404 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kazanan Ethereum 4 bin 200 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,28 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

26 Ekim gününe yüzde 2,55'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,12 dolar.

