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26 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

26.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler yatırım aracı kripto paralar çakıldı. Geçtiğimiz haftalarda 30 bin dolar seviyelerinden hızla 50 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin son üç haftadır değer kaybediyor. Bitcoin'de görülen hareketleri diğer birçok altcoin de takip ediyor. Dogecoin hafta boyunca yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

26 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Kripto paralara ilgi her geçen gün artıyor. Çin, kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı yasaklayınca kripto paralar bir hayli değer kaybetti. Bitcoin güne yüzde 2,16'lık düşüş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Nisan ayında 64 bin 600 dolara kadar yükselen Bitcoin 41 bin 790 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 3 bin 950 dolar seviyelerini yeniden test eden Ethereum güne yüzde 4'lük düşüş ile başladı. Ethereum 2 bin 797 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Son üç haftada yaklaşık yüzde 33 değer kaybeden Dogecoin 0,20 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Hafta boyu yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden Ripple 0,91 cent. Ripple geçtiğimiz haftalarda 1,41 dolara kadar ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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