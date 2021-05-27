27 Mayıs kripto para piyasası | Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte kripto para birimlerindeki son gelişmeler…

Ethereum ise dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Ani düşüşle çok uzun zaman sonra 2 bin doların altına gerileyen Ethereum, hafta başından beri hareketli bir seyirde ilerliyor. Güne 2 bin 798 dolar ile başlayan Ethereum, ilerleyen saatlerde gerileyerek 2 bin 693 bandında seyrediyor.

Apple şirketinin dün açmış olduğu bir iş ilanı ise birçok kişinin kafasını karıştırdı. Apple şirketinin açmış olduğu ilanda; kripto para birimi ile ödeme sağlayıcılarında deneyime sahip birini aradıkları görüldü. Bu ilandan sonra, Apple’ın kripto para birimlerini ödeme olarak kabul edeceği yönünde spekülasyonlar oluşmaya başladı.

İran hükümeti ise, yoğun geçen yaz aylarında kripto para madenciliğini durdurma kararını açıkladı. Durdurma kararının sebebi olarak ise, elektrik tasarrufunu öne sürdü. İran hükümeti, açıklamasında; elektrik talebi konusunda yoğun geçen yaz döneminde, kripto para madenciliğine son vererek, elektrikten tasarruf etmeyi amaçladıklarını ifade etti.