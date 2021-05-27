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  4. 27 Mayıs kripto para piyasası | Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte kripto para birimlerindeki son gelişmeler…

27 Mayıs kripto para piyasası | Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte kripto para birimlerindeki son gelişmeler…

27.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası, yoğun bir şekilde hayatımızın pek çok alanında yer alıyor. Milyonlarca kripto para yatırımcısı, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bitcoin, yaşadığı düşüşten sonra tekrar teknoloji devi Elon Msuk’ın açıklamalarıyla yükselişe geçti. Nerdeyse 30 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, Musk’ın açıklamalarından sonra 37 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum ise dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Ani düşüşle çok uzun zaman sonra 2 bin doların altına gerileyen Ethereum, hafta başından beri hareketli bir seyirde ilerliyor. Güne 2 bin 798 dolar ile başlayan Ethereum, ilerleyen saatlerde gerileyerek 2 bin 693 bandında seyrediyor.

Apple şirketinin dün açmış olduğu bir iş ilanı ise birçok kişinin kafasını karıştırdı. Apple şirketinin açmış olduğu ilanda; kripto para birimi ile ödeme sağlayıcılarında deneyime sahip birini aradıkları görüldü. Bu ilandan sonra, Apple’ın kripto para birimlerini ödeme olarak kabul edeceği yönünde spekülasyonlar oluşmaya başladı.

İran hükümeti ise, yoğun geçen yaz aylarında kripto para madenciliğini durdurma kararını açıkladı. Durdurma kararının sebebi olarak ise, elektrik tasarrufunu öne sürdü. İran hükümeti, açıklamasında; elektrik talebi konusunda yoğun geçen yaz döneminde, kripto para madenciliğine son vererek, elektrikten tasarruf etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $38.777,4400 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,25 azalışla $37.633,47 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.798,2700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,46 azalışla $2.693,00 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,0136 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,96 azalışla $0,9541 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3440 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %5,81 azalışla $0,3335 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Apple İran Ethereum
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