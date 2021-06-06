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  4. 6 Haziran kripto para piyasası | Bugün (6 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu? Dogecoin, Ripple ve Litecoin’de son durum

6 Haziran kripto para piyasası | Bugün (6 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu? Dogecoin, Ripple ve Litecoin’de son durum

06.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında en büyük paya sahip olan Bitcoin, uzun bir süredir düşüş eğilimini sürdürüyor. Büyük bir değer kaybı yaşayan Bitcoin, her ne kadar kendisini toparlamaya çalışsa da, 37 binlik direnç noktasını aşamıyor. Ethereum’da yine aynı şekilde her ne kadar toparlamaya çalışsa da, 2 bin 600 bandındaki seviyesini koruyor.

Bitcoin’in 39.500 direncinden reddedilmesi ile başlayan ve Elon Musk’ın Bitcoin hakkında attığı tweet’ler ile derinleşen düşüşü sürüyor. Aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 36,20 oranında kaybettiren Bitcoin, şu an için 36 bin dolaylarında seyrediyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $35.854,0300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,46 azalışla $36.101,82 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.633,6100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,85 azalışla $2.692,97 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,9323 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,10 azalışla $0,9424 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $174,0800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,12 azalışla $178,7300 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3728 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %4,16 azalışla $0,3722 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum
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