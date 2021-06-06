6 Haziran kripto para piyasası | Bugün (6 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu? Dogecoin, Ripple ve Litecoin’de son durum

Bitcoin’in 39.500 direncinden reddedilmesi ile başlayan ve Elon Musk’ın Bitcoin hakkında attığı tweet’ler ile derinleşen düşüşü sürüyor. Aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 36,20 oranında kaybettiren Bitcoin, şu an için 36 bin dolaylarında seyrediyor.