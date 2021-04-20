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Aave Coin (AAVE) Nedir? AAVE Düşer mi? Yükselir mi? Alınır mı?

20.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Aave. AAVE coin, insanların kripto ödünç vermesine ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür. Peki, Aave Coin (AAVE) Nedir? AAVE Düşer mi? Yükselir mi? Alınır mı?

Aave Coin (AAVE) Nedir? AAVE Düşer mi? Yükselir mi? Alınır mı?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Aave. AAVE coin, insanların kripto ödünç vermesine ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür.

AAVE COİN NEDİR?

Aave platformunun token’ı olan AAVE, Ethereum (ETH) üzerinden kullanıcılara borç alıp verme işlemleri ve kripto paralar üzerinden faiz kazanma (lending) işlemlerine üçüncü parti olmadan gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

Ethereum tabanında çalışan Aave, akıllı kontratlar aracılığıyla yazılımı çalıştıran bilgisayarlar üzerinden yönetilir. Bu sayede Aave kullanıcıları farklı kurumlara kendi fonlarını yönetmeleri için ihtiyaç duymazlar. Sadece açık kaynak kodlarına güvenmeleri yeterlidir.

Aave platformu AAVE, ETH ve BAT başta olmak üzere farklı kripto paralar üzerinden borç vermelerine olanak sağlar.

AAVE'Yİ KİMLER KURDU?

Aave ve selefi ETHLend, Stani Kulechov tarafından kuruldu. O zamanlar, Ethereum'a borç verme başvurusunun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı - ve projesi, merkezi olmayan finans var olmadan önce inşa edildi.

Kulechov, hukuk fakültesine giden ve gençken programlamaya başlayan bir seri girişimcidir. Blockchain alanında erken benimseyenlerden biriydi. CEO, şirketin Ether kredilerinin ötesinde daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmesi için ETHLend'i Aave olarak yeniden markalamak istediğini söyledi.

AAVE'NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Aave (AAVE) sistemi ile dünyanın neresinde olursanız olun, ülkenizin belirlediği faiz oranlarından bağımsız bir şekilde kredi alabilmenizi sağlamaktadır. Kredi verildiğinde uygulanacak olan faiz oranı arz-talep dengesine bağlı olsa da genel olarak sabittir.

Aave (AAVE), kredi verenlerin varlıklarını çekebilmelerini sağlamak adına her zaman likidite rezervi bulunmaktadır.

DOLAŞIMDA KAÇ AAVE COIN VAR?

Protokol ücret topladığında belirteçler yakıldığı için dolaşım, Aave'de kilitlenen toplam değere bağlıdır.

Kasım 2017'de, bir adet 0.0162 $ 'a eşdeğer bir oranda bir milyar AAVE tokeninin satılmasıyla 16.2 milyon $' lık bir ilk madeni para teklifi yapıldı. O zamanlar, AAVE tokenlerinin% 23'ü kurucularına ve projesine atandı.

AAVE tokenleri, ERC-20 standardına göre oluşturulmuştur ve deflasyonist olacak şekilde tasarlanmıştır. DeFi protokolünde bir eksiklik olması durumunda, stake edilmiş tokenlar son çare olarak teminat olarak kullanılacaktır.

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Kripto para
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