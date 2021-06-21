ABD'de şaşırtan gelişme: Kripto para kabul edecek

Fed'in, daha hızlı ve daha erken faiz oranı artışlarının sinyalini verdikten ve 2024 yılında beklenen faiz artışının 2023'e çekileceğine ilişkin sinyali sonrası ters repo oranı yüzde 0.05'e çıkarıldı. Bunun ardından Fed'in ters repo aracılığıyla piyasadan aldığı fon 172 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.

DHA'da yer alan habere göre, Ters repo, büyük ölçekli para piyasası fonlarından ve devlet destekli bankalardan nakit alımıyla gerçekleşiyor. Bu işlemlerin getirisi, Fed'in son toplantısına kadar yüzde sıfır düzeyindeydi.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 33,432.08 ve 36,059.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 34,193.27 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 641 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,049.96 ve 2,275.38 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.50 düşüşle 2,102.40 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 15.30 ve piyasa hacmi de 245 milyar dolara geriledi.