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Dünya devi otomobil şirketinden 'Bitcoin'le ödeme' açıklaması! Kripto para piyasalarında son gelişmeler

18.06.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kısa vadede enflasyonun yükselebileceğini vurguladığı konuşmasının ardından, Bitcoin'in yönü yeniden aşağıya döndü. ABD'de tüketici fiyatlarındaki artış hızı Mayıs'ta yüzde 5.0'e yükselerek, Ağustos 2008'deki yüzde 5.3'ten sonra, son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Öte yandan General Motors CEO’su Mary Barra'nın da Bitcoin ile ödeme alabileceklerini, fakat bunun müşterilerden gelen isteğe bağlı olduğunu açıkladı.

Dünya devi otomobil şirketinden 'Bitcoin'le ödeme' açıklaması! Kripto para piyasalarında son gelişmeler

Analistlere göre, enflasyonun yükselmesi Bitcoin için genellikle iyi olsa da, Powell'ın enflasyonun uzun vadede normal düzeylere döneceğine ilişkin güvence vermesi, Bitcoin'den çok dolara yaradı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 37,273.87 ve 39,513.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.94 düşüşle 37,858.41 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 21 milyar dolar düşüşle 709 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,312.30 ve 2,457.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.02 düşüşle 2,340.81 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.21 ve piyasa hacmi de yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 272 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 81 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 576 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,493 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.1'ini Bitcoin, yüzde 17.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar dolar düzeyindeydi.

DÜNYA DEVİ OTOMOBİL ŞİRKETİ BITCOIN İLE ÖDEME ALABİLECEK!

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ve CEO'su Elon Musk'ın yeniden Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edebileceğini açıklamasının üzerinden birkaç gün geçmeden General Motors CEO’su Mary Barra'nın da Bitcoin ile ödeme alabileceklerini, fakat bunun müşterilerden gelen isteğe bağlı olduğunu açıkladığını vurguladı ve ekledi:

Cardano’nun kurucusu ve CEO’su Hoskinson Bitcoin’i eleştirmeye devam ederken Elon Musk’a mesaj yolladı. Kurucu, yenilebilir enerji kullanımı ve karbon azaltımı konuları bu kadar önemliyse PoS’un enerji üretiminin negatif olduğunu ve ADA’nın değerlendirilebileceğini vurguladı.

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BITCOIN 2021 KONFERANSI DÜZENLENDİ

Florida’da düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı, ülkelerin kripto varlıklara bakış açısındaki farklılıkları ortaya koydu. Konferansta, Orta Amerika'daki El Salvador’un Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlandığı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada ülkenin blokzinciri teknolojilerini kullanarak modern finansal altyapılar oluşturacağını ifade etti. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. El Salvador Başkanı, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların memleketlerine ödeme göndermesini kolaylaştırdığı için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

EN YOĞUN KULLANIM NİJERYA'DA

Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 74 ülke arasında en yoğun kripto para kullanımı Nijerya’da gerçekleşiyor; nedeni, El Salvador’da yaşananlarla benzerlik taşıyor. Afrika’nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya’da sınır ötesi para göndermenin yüksek maliyeti, çoğunluğu denizaşırı coğrafyalarda çalışmak zorunda olan ülke insanını kripto para borsalarına yönlendiriyor.

Statista araştırmasına göre, Nijeryalıların üçte biri bu zorluğu yaşıyor. Araştırma ikinci ve üçüncü sırada en yüksek kripto para kullanımı oranlarının ise yine aynı sebeplerin geçerli olduğu Vietnam ve Filipinler olduğunu ortaya koyuyor.

STATISTA: TÜRKİYE 4. SIRADA

Statista’nın ülkelerdeki kripto varlık kullanımının yaygınlığı ile ilgili araştırmasında Türkiye ise 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin kripto varlık konusuna bakışı ile ilgili olarak Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz'e göre, Türkiye’de kripto para kullanımının yaygın olmasının önemli nedenlerinden biri, ülkeler arasında ödeme göndermenin maliyetleri. Birçok Türk vatandaşın yabancı ülkelerde çalıştığını anımsatan Dengiz, bu kişilerin kendi ülkelerine para gönderebilmeleri için kripto para borsalarını kullandığına dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bitcoin bir tuzaktır. Bu kadar oynak bir birimle ticaret falan olmaz .

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