Dünya devi otomobil şirketinden 'Bitcoin'le ödeme' açıklaması! Kripto para piyasalarında son gelişmeler

Analistlere göre, enflasyonun yükselmesi Bitcoin için genellikle iyi olsa da, Powell'ın enflasyonun uzun vadede normal düzeylere döneceğine ilişkin güvence vermesi, Bitcoin'den çok dolara yaradı. Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 37,273.87 ve 39,513.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.94 düşüşle 37,858.41 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 21 milyar dolar düşüşle 709 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,312.30 ve 2,457.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.02 düşüşle 2,340.81 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.21 ve piyasa hacmi de yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 272 milyar dolar düzeyindeydi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 81 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı. Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 576 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez; 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 10,493 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.1'ini Bitcoin, yüzde 17.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar dolar düzeyindeydi. DÜNYA DEVİ OTOMOBİL ŞİRKETİ BITCOIN İLE ÖDEME ALABİLECEK! Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ve CEO'su Elon Musk'ın yeniden Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edebileceğini açıklamasının üzerinden birkaç gün geçmeden General Motors CEO’su Mary Barra'nın da Bitcoin ile ödeme alabileceklerini, fakat bunun müşterilerden gelen isteğe bağlı olduğunu açıkladığını vurguladı ve ekledi: Cardano’nun kurucusu ve CEO’su Hoskinson Bitcoin’i eleştirmeye devam ederken Elon Musk’a mesaj yolladı. Kurucu, yenilebilir enerji kullanımı ve karbon azaltımı konuları bu kadar önemliyse PoS’un enerji üretiminin negatif olduğunu ve ADA’nın değerlendirilebileceğini vurguladı.

Dünya Bankası’ndan El Salvador'un Bitcoin talebine şok karar: Yardım etmeyeceğiz BITCOIN 2021 KONFERANSI DÜZENLENDİ Florida’da düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı, ülkelerin kripto varlıklara bakış açısındaki farklılıkları ortaya koydu. Konferansta, Orta Amerika'daki El Salvador’un Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlandığı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklandı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada ülkenin blokzinciri teknolojilerini kullanarak modern finansal altyapılar oluşturacağını ifade etti. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. El Salvador Başkanı, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların memleketlerine ödeme göndermesini kolaylaştırdığı için böyle bir karar aldıklarını söyledi. EN YOĞUN KULLANIM NİJERYA'DA Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 74 ülke arasında en yoğun kripto para kullanımı Nijerya’da gerçekleşiyor; nedeni, El Salvador’da yaşananlarla benzerlik taşıyor. Afrika’nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya’da sınır ötesi para göndermenin yüksek maliyeti, çoğunluğu denizaşırı coğrafyalarda çalışmak zorunda olan ülke insanını kripto para borsalarına yönlendiriyor.