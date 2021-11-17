ABD'li regülatörlerin çağrısı kripto para piyasasını karıştırdı

ABD'de kripto paralar dijital tokenların regülasyonuna daha temkinli bir yaklaşım duyurmaya hazırlanan bankacılık denetleme kuruluşlarından kaynaklanan yeni bir engelle karşılaşmaya hazırlanıyor.

"KRİPTO KOŞUSU"

Para Birimi Denetim Ofisi (OCC) Başkan Vekili Michael Hsu, federal kurumların, hükümetin sanal paraları daha iyi ele alabilmek için bu yıl hazırladığı bir gözden geçirme olan “kripto koşusu”nun sonuçlarını içeren bir ortak açıklama yapmaya yakın olduğunu söyledi.

Hsu, OCC, Fed ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun ortak açıklamasının sektör için çok dostane olmadığını işaret etti.

Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 10 değer kaybederek 60 bin doların altına geriledi. Bitcoin'in son 24 saatlik gerilemesi yüzde 1,63 oldu. Bitcoin şu sıralarda 59,533.45 dolardan işlem görüyor. En yüksek ikinci hacimli kripto para Ethereum ise yüzde 12'den fazla değer kaybederek 4,160.67 dolara geriledi.

Dogecoin yüzde 14.10 değer kaybederek 0.2341 cente indi.

Toplam kripto para piyasası toplam değeri de 2.58 trilyon dolar oldu.

