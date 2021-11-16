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Bitcoin sert düştü! 60 bin doların altını gördü

16.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin, kasım ayında ilk kez 60 bin doların altını görerek 58 bin seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin'in hemen arkasından gelen Ethereum ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybıyla gün içerisinde 4 bin 100 dolara kadar düştü.

Bitcoin sert düştü! 60 bin doların altını gördü

Son zamanlarda yükselişe geçen kripto para piyasalarında bugün sert düşüşler yaşandı.

Bitcoin, kasım ayında ilk kez 60 bin doların altını görerek 58 bin seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin'in hemen arkasından gelen Ethereum ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybıyla gün içerisinde 4 bin 100 dolara kadar düştü.

EFT BAŞVURULARINDAN DOLAYI YÜKSELMİŞTİ

Kripto paralar, ekim ayından bu yana Bitconin ETF başvurularının onaylanmasıyla birlikte pozitif bir hava seyrediyordu. Bu süreçte Bitcoin, zirveyi 69 bin dolara kadar taşırken, Ethereum 4 bin 800 dolara kadar yükselmişti. Altcoinlerde de peş peşe sert yükselişler yaşanmıştı.

Analistler, kripto para piyasalarında bugün yaşanan düşüşün ABD'de artan regülasyon ve vergi endişelerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalamıştı.

Bazı analistler ise düşüşün uzun süren ralliden sonra yaşanan bir düzeltme olduğu değerlendirmesinde bulundu.


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bitcoin
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