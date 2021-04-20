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Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi? İşte ALGO yorumları...

20.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 Haziran ayında kullanıma sunulan ve saniyede 1.000 işlem kapasitesine sahip olan Algorand, kripto paraya yatırım yapmak isteyen veya yapan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Algorand nedir, Algorand yükselir mi soruları en çok merak edilenler arasında. Peki Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi? İşte ALGO yorumları...

Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi? İşte ALGO yorumları...

Saniyede 1.000 işlem kapasitesine sahip olan ve merkeziyetsiz, güvenli yapısından ödün vermeyen Algorand, kripto paraya yatırım yapmak isteyen veya yapan yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Algorand nedir, Algorand yükselir mi soruları en çok merak edilenler arasında. Peki Algorand (ALGO) nedir? Algorand yükselir mi, düşer mi?

ALGORAND (ALGO) NEDİR?

2019 Haziran ayında kullanıma sunulan Algorand, akıllı kontrat özelliği (merkezi olmayan finans uygulamaları oluşturmak için kodlanan anlaşmalar) ile Ethereum’a benzeyen; merkeziyetsiz, güvenli ve ölçeklenebilir bir kripto para projesi ve blok zincir ağıdır. Saniyede 1.000 işlem kapasitesi ile merkeziyetsiz ve güvenli yapısından ödün vermeden, global ve geleneksel ödeme ağları ile rekabet edebilmektedir.

Algorand arkasındaki programlama nedeniyle özellikle işlem hızı ve düşük işlem ücretleri sebebiyle rakiplerinden ayrışmaktadır. Algorand üzerinde bir hesaptan bir hesaba yapılan gönderimler 4 saniye kadar kısa bir sürede gerçekleşirken Ethereum’da yüksek işlem ücretleri (gas fee) sebebiyle, düşük ücretli işlemler kimi zaman günlerce uzun süreler onay beklemektedir. Algorand iyileştirilmiş işlem süresinin yanında düşük işlem ücreti ile merkeziyetsiz finans işlemlerinde alternatif olmaktadır.

ALGORAND YÜKSELİR Mİ?

Algorand’daki günlük zaman çerçevesi, kripto para grafiklerde daha yüksek seviyelere çıktığı için senenin başından bu yana yükseliş eğilimi gösterdi. Daha düşük bir zaman diliminde, ALGO’nun fiyatında bir miktar dalgalanma görülmüştü, fakat sonunda 0,85 dolardaki direncinin üzerine çıkmıştı. Yatırım tavsiyesi veren uzmanlar Algorand'ın şu dönemde düşüşün devam edebileceğini söylerken, yükseliş beklentisine girilmemesi gerektiğini ifade etti.

Algorand 20 Nisan'da kırmızı ibreyi gösteriyor ve $ 1,2877 yani 10,44 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

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