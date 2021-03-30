Kripto para piyasası yükseldi! New York Times'da bir köşe yazısı 350 ETH'ye satıldı

Son 24 saat içinde 55,139.34 ve 58,342.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.10 artışla 57,858.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 80.12 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN'İN HACMİ GENİŞLEDİ, ETHEREUM'UN KAZANCI ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.49 artışla 1,810.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 208 milyar dolara yükseldi.

BINANCE COIN YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.10 artışla 274.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 42.46 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 72 milyar dolar artışla 1 trilyon 825 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 16 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.