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Avrupalı regülatörlerden dev kripto para borsası Binance'e hisse tokeni soruşturması

22.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Financial Times'ın haberine göre Avrupalı regülatörler, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından Binance'nin hisse senedi tokenlerinde işlemlere izin verirken AB'nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecekler.

Avrupalı regülatörlerden dev kripto para borsası Binance'e hisse tokeni soruşturması

İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), FT'ye yaptığı açıklamada hisse tokeni ürünü anlamak için Binance ile birlikte çalıştıklarını belirtirken, ürünlerin ve hizmetlerin FCA kurallarına uygun olup olmadığını belirlenmesinde Binance ve üst yönetim ekibinin sorumlu olduğunu da vurguladı.

TOKENLERDEN KOMİSYON ALMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Almanya'da Bafin ise hisse token platformu için potansiyel soruşturma konusunda bilgi vermedi.

Haber Global'de yer alan habere gör, Binance önceki hafta yaptığı açıklama ile hisse senedi tokenları ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuş ve şu an için Binance hisse senedi token'ları ile birlikte sadece Tesla hisselerinin komisyonsuz olarak alınıp satılabildiğini açıklamıştı.

14 Nisan'da Coinbase hisse senetlerinin Nasdaq'da işleme açılması sonrası da Coinbase hissesi ile desteklenen "COIN" token’ını platformunda listeleyeceğini duyurmuştu. Token’laştırılmış Coinbase hissesi, COIN/BUSDişlem çiftiyle alınıp satılabiliyor.

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ABD, ÇİN VE TÜRKİYE'DEN TOKENLERE ERİŞİM YOK

Binance'nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye'den işlem yapılamıyor.

Binance, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla hisse senedi token'ı ve özelliği listeleyerek piyasa talebine yanıt vermeye devam edeceğini belirtirken, bunun için FTX ve Bittrex Global’in de işbirliği içinde olduğu Alman finans firması CM Equity AG ve İsviçre merkezli tokenizasyon şirketi Digital Assets AG ile anlaştığını da duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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