Yerli kripto para borsası THODEX'te neler oluyor? İşte THODEX'te son durum!

Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. Son yılların en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in siteyi kapatıp yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı bilgisi de gelen iddialar arasında. Kullanıcılarının hesaplarına erişemediği ve işlemlerin durdurulduğuna dair şikayetlerde bulunduğu yerli kripto para borsası THODEX'ten iki gündür gelen açıklamaların ardından bugün suç duyurusunda bulunuldu. THODEX'E SUÇ DUYURUSU! İHA'da yer alan habere göre, kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı. Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

Avrupalı regülatörlerden dev kripto para borsası Binance'e hisse tokeni soruşturması Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı. Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. POLİS İNCELEME YAPTI Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı. 20 NİSAN'DA 6 SAAT BAKIM ÇALIŞMASI DENİLMİŞTİ THODEX tarafından dün de bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız.” denilmişti.