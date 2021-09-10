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Binance'ta yeni dönem başladı!

10.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'ın yeni başkanı Brian Shroder oldu. 3 ay önce Brian Brooks'un boşalttığı koltuğa kimin oturacağı merakla bekleniyordu.

Binance'ta yeni dönem başladı!

Aylardır Binance'ta beklenen atama sonunda gerçekleşti. Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su ve Ant Group'ta yöneticilik yapan ve Brian Shroder yeni başkan olarak atandı.

İSTİKRAR SAĞLANACAK

Yeni atama ile dünya devi şirket, istikrarlı olarak çalışmalarına devam edecek yorumları geldi.

Öte yandan, Binance'ın yaptığı açıklamada Shroder'in fon temini, stratejik planlama ve uygulama, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı aktarıldı.

Bunun yanı sıra yeni başkan şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edecek.

Shroder'in hızlı büyüyen şirketlerdeki deneyimini Binance US'ın halka arz edilmesine de yardımcı olacağı belirtildi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance US'in gelecek 3 yıl içinde halka açılmasını hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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