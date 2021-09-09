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Dev kripto para adımı! Kabul ettiler, dünya 5'incisi oldular

09.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Eylül'de El Salvador'un kripto parayı resmi para olarak kullanmaya başlamasının ardından benzer bir adım da Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Meclisi, Bitcoin'i yasal zemine oturtan kanunu kabul eden 5'inci ülke oldu. El Salvador'dan farklı olarak Ukrayna'da kripto paralar resmi ödeme aracı olarak değil de, finansal varlıklar olarak kullanılacak. 7 Eylül'den sonra büyük düşüşe geçen Bitcoin ise yüzde 0.6 düşüşle 46.140 dolara geriledi. Ethereum ise günlük yüzde 1.37 yükselişle 3.487 dolara çıktı.

Dev kripto para adımı! Kabul ettiler, dünya 5'incisi oldular

Ukrayna Meclisi, Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti. Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Ukrayna parlamentosunda milletvekillerinin tamamına yakını kripto paraların kullanılması için evet oyu kullandı. Böylece Ukrayna dünyada kripto parayı yasal hale getiren 5'inci ülke olmuş oldu.

YASAL ALTYAPI YOK

Ukrayna'da kripto paralara yönelik yasal bir altyapı henüz bulunmuyor. Regülasyonlar devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TALEP PATLAMASI OLMAYACAK

Halihazırda Ukraynalılar yukarıda belirtildiği gibi kripto para alım satımı yapabiliyordu. Dolayısıyla meclisten yasa geçti diye bir anda bu ülkeden kripto paralara bir talep patlaması yaşanmayacak.

Kripto para piyasası için Ukrayna'da çıkan yasanın asıl önemi bir devletin Bitcoin'in artık kalıcı olduğunu kabul ederek yasal zemine oturtmuş olması.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 yılında ülkenin kripto para piyasasını yabancı yatırımcı ve şirketlere açmak istediklerini söyledi. Tabii bunun olabilmesi için önce kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasaların da çıkarılması gerekiyor.

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