Bir kaya parçası görseli fiyatıyla rekor kırdı

2019'da toplam piyasa değeri birkaç on milyonlarca dolar olan NFT piyasasından her geçen gün rekor satış haberleri gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü öğleden sonra yapılan satışta bir kaya parçası görseline 1.3 milyon dolar ödendi. Sınırlı sayıda olduğu bilinen kaya parçası ile satış rekoru kırıldı.

CAZİBESİ DOLAŞIMDAKİ ARZINDAN KAYNAKLANIYOR

Rekor fiyata satılan kaya parçasından sadece 100 adet olması cazibesini artırıyor.

Bu kaya parçasının sahipleri en eski ve en nadir Ethereum varlıklarından birine sahip. Öte yandan sayısının çok az olması fiyatlarının da artmasına neden oluyor.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

2019'da birkaç on milyon dolar olan NFT piyasası bu yılın başında 25 milyar doların üzerine çıktı.



