Facebook'un kripto parası Diem ve dijital cüzdanı Novi'de son durum! Ne zaman piyasaya çıkacak?

Geçtiğimiz yıllarda Libra isimli kripto para projesini duyuran Facebook, kripto para piyasasına "Calibra" isimli bir dijital cüzdan yazılımıyla gireceğini belirtmişti. Fakat şirket, yıllar içerisinde bazı finans otoriteleriyle sorun yaşadı ve bu projede bazı değişiklikler yaptı. Şirketten yapılan açıklamada dijital cüzdanın adı değiştirildi ve yeni ismi "Novi" oldu. Şirket kısa bir süre sonra Libra'nın da adını değiştirdi ve "Diem" yaptı.

Facebook’un kripto para ve blok zincirinden sorumlu yöneticisi David Marcus, Medium’da “İyi sabit coin’ler, para için bir protokol ve dijital cüzdanlar: bozuk ödeme sistemimizi düzeltmek için bir formül” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"ACİLEN BOZUK SİSTEM DÜZELTİLMELİ"

Ödeme sisteminin tamamen bozulmuş olduğunu vurgulayan Marcus, bu durumun acilen düzeltimesi gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

ABD’de son dönemde dijital varlıklar, kripto paralar ve sabit coin’ler üzerine sürekli olarak artan tartışmalar yapılıyor. Bu durum beni cesaretlendiriyor. Özellikle de şimdi. Çünkü bizim bozuk ödeme sistemimizi değiştirme gerekliliğimiz hiç bu kadar acil olmamıştı. Şu anki sistem pahalı, yavaş ve birlikte çalışabilir değil. Hala 1.7 milyar kişinin banka hesabı yok. ABD’de ise bu rakam 62 milyon.

"NOVI PİYASAYA GİRMEYE HAZIR"

Facebook'un Blockchain teknolojilerinin başına getirdiği isim olan David Marcus, son dönemini Diem’in dijital cüzdanı olan Novi’nin geliştirilmesine harcadı. Marcus, dünyada gerekli olan değişimin geciktiğini, bunun mutlaka olacağını ve Novi’nin de regüle bir şekilde piyasaya girme konusunda tamamen hazır olduğunu söyledi:

Değişim çok gecikmiş durumda… Bu, öyle ya da böyle olacak. Novi, piyasaya girmeye hazır. Regüle edilmiş bir üründü ve bizden talep edilecek olan yüksek standarttaki uyumluluk taleplerini karşılama konusunda operasyonel kabiliyetimize güveniyorum. ABD’de neredeyse her eyalet için lisansları ve onayları almış durumdayız Bu tür onayları almadığımız hiçbir yerde Novi’yi kullanıma açmayacağız. Daha ucuz, daha ulaşılabilir ve birlikte çalışabilir dijital ödeme sistemlerine geçişi geciktirmenin artık mantıksız olduğunu düşünüyoruz. Bu endüstride güvenilir bir oyuncu olabileceğimizi göstermek için ısrar etmeye devam edeceğiz ve değişime olumlu katkı verebileceğimizi göstereceğiz.



