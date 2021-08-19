FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Facebook'un kripto parası Diem ve dijital cüzdanı Novi'de son durum! Ne zaman piyasaya çıkacak?

Facebook'un kripto parası Diem ve dijital cüzdanı Novi'de son durum! Ne zaman piyasaya çıkacak?

19.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Facebook dijital para cüzdanı ila piyasaya girmeye hazırlanıyor. Şirketin Blockchain teknolojilerinden sorumlu olan David Marcus yaptığı son açıklamada geliştirdikleri dijital cüzdan olan Novi'nin kullanıma hazır olduğunu belirtti.

Facebook'un kripto parası Diem ve dijital cüzdanı Novi'de son durum! Ne zaman piyasaya çıkacak?

Geçtiğimiz yıllarda Libra isimli kripto para projesini duyuran Facebook, kripto para piyasasına "Calibra" isimli bir dijital cüzdan yazılımıyla gireceğini belirtmişti. Fakat şirket, yıllar içerisinde bazı finans otoriteleriyle sorun yaşadı ve bu projede bazı değişiklikler yaptı. Şirketten yapılan açıklamada dijital cüzdanın adı değiştirildi ve yeni ismi "Novi" oldu. Şirket kısa bir süre sonra Libra'nın da adını değiştirdi ve "Diem" yaptı.

Facebook’un kripto para ve blok zincirinden sorumlu yöneticisi David Marcus, Medium’da “İyi sabit coin’ler, para için bir protokol ve dijital cüzdanlar: bozuk ödeme sistemimizi düzeltmek için bir formül” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"ACİLEN BOZUK SİSTEM DÜZELTİLMELİ"

Ödeme sisteminin tamamen bozulmuş olduğunu vurgulayan Marcus, bu durumun acilen düzeltimesi gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

ABD’de son dönemde dijital varlıklar, kripto paralar ve sabit coin’ler üzerine sürekli olarak artan tartışmalar yapılıyor. Bu durum beni cesaretlendiriyor. Özellikle de şimdi. Çünkü bizim bozuk ödeme sistemimizi değiştirme gerekliliğimiz hiç bu kadar acil olmamıştı. Şu anki sistem pahalı, yavaş ve birlikte çalışabilir değil. Hala 1.7 milyar kişinin banka hesabı yok. ABD’de ise bu rakam 62 milyon.

"NOVI PİYASAYA GİRMEYE HAZIR"

Facebook'un Blockchain teknolojilerinin başına getirdiği isim olan David Marcus, son dönemini Diem’in dijital cüzdanı olan Novi’nin geliştirilmesine harcadı. Marcus, dünyada gerekli olan değişimin geciktiğini, bunun mutlaka olacağını ve Novi’nin de regüle bir şekilde piyasaya girme konusunda tamamen hazır olduğunu söyledi:

Değişim çok gecikmiş durumda… Bu, öyle ya da böyle olacak. Novi, piyasaya girmeye hazır. Regüle edilmiş bir üründü ve bizden talep edilecek olan yüksek standarttaki uyumluluk taleplerini karşılama konusunda operasyonel kabiliyetimize güveniyorum. ABD’de neredeyse her eyalet için lisansları ve onayları almış durumdayız Bu tür onayları almadığımız hiçbir yerde Novi’yi kullanıma açmayacağız. Daha ucuz, daha ulaşılabilir ve birlikte çalışabilir dijital ödeme sistemlerine geçişi geciktirmenin artık mantıksız olduğunu düşünüyoruz. Bu endüstride güvenilir bir oyuncu olabileceğimizi göstermek için ısrar etmeye devam edeceğiz ve değişime olumlu katkı verebileceğimizi göstereceğiz.

Kashkari konuştu, kripto para piyasası geri çekildi! &quot;Kripto paraların yüzde 95'i için dolandırıcılık, aldatma, zırva&quot;Kashkari konuştu, kripto para piyasası geri çekildi! "Kripto paraların yüzde 95'i için dolandırıcılık, aldatma, zırva"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi olduTaliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
19 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?19 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
facebook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.