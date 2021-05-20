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Bitcoin 30 bin dolardan döndü! İşte kripto para piyasasında son durum

20.05.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında doların da başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasının ardından, Bitcoin 30,000 doları ve ikinci sıradaki Ethereum da 2,000 doların altını gördü. En büyük iki birim daha sonra hafif toparlanırken, üçüncü sıradaki Binance Coin ise yerini, Tether'e bıraktı.

Bitcoin 30 bin dolardan döndü! İşte kripto para piyasasında son durum

Çin yönetimi finans sektörüne kripto paralar ile ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışmayı yasakladı. Bunun yanında, kripto para işlem platformu Coinbase hisselerinin yüzde 10'dan çok düşmesi ve Binance'in de geçici olarak, teknik nedenlerle Ethereum işlemlerini yapamaması da, kripto para piyasalarındaki satışların artmasında etkili oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 30,681.50 ve 40,725.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39,626.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22.00 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,952.46 ve 3,026.72 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.90 düşüşle 2,570.84 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 34.99 ve piyasa hacmi de 299 milyar dolar ile 300 milyar doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü sırasına yükselen Tether 0.9986 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.13 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandıKripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 661 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklamaBinance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 98 birimin değeri düşerken, düşenlerden Tether dışındaki dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,952 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.3'ünü Bitcoin, yüzde 17.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 407 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)

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Kaynak: DHA

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Çin Ethereum Kripto para
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