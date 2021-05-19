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Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı! İşte çarpıcı Çin iddiası

19.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı! İşte çarpıcı Çin iddiası

2008 finans krizinin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin’de değer kaybı günde 12’yi geçerken, şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altı görüldü.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15’ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi.

AA'da yer alan habere göre, kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3, Shiba yüzde 57 değer kaybetti.

Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı.

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.

ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla 2021 yılının şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamış,mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı.

Son olarak Tesla’nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk 12 Mayıs’ta sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Musk, "Kripto para birçok düzlemde iyi bir fikir ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çevreye büyük bir bedel ödetmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

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"SINIRLAMANIN ÜÇ NEDENİ VAR"

BBC'nin aktardığı haberde ise; Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki sınırlama eğiliminin üç nedeni olduğu görüşünde:

*"Birinci neden, kendi dijital para birimlerine sahip olmaları.
İkincisi nakit çıkışlarının kontrol edilemiyor olması,
Üçüncü neden ise insanların dolandırılmasının önüne geçmek."

Çin'in kripto paralar üzerindeki baskısı, 2017'de ülkenin bitcoin borsasının kapatılmasıyla hız kazanmıştı.

Çin'de devlet bir süredir Alibaba, Ant Group, Tencent gibi e-ticaret şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlıyor. Devletin kendi dijital para birimini piyasaya sürme planı, büyük oranda online alışveriş sağlayan bu şirketlere rakip olacak bir dijital ödeme mekanizması sunacak ve Çin Halk Bankası'nın gerçek zamanlı olarak tüm nakit akışını izlemesini sağlayacak.

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Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PWC) kripto para yöneticisi Henri Arslanian, "Çin'in yaptığı türden kısıtlamaları, spekülatif ticaret ya da kripto piyasaların oynaklığı üzerinden gelecek haftalarda diğer düzenleyicilerden ve hükümetlerden de görürsek şaşırmam" dedi.

Arslanian, "Ancak hakikat şu ki, kurumsal oyuncular ve yatırımcılar bu alana giriş yapmaya devam ediyor ve yakın zamanda da bu durum değişeceğe benzemiyor" diye konuştu.

DİJİTAL YUAN KORKU YARATTI

Öte yandan dünyanın en gelişkin dijital ödeme sistemlerinin Çin'e ait olduğu düşünülüyor. Çin, nakitsiz bir topluma dönüşmenin de eşiğinde. 2019 yılında Çin'deki her beş ödemeden dördü, Tencent şirketine ait WeChat ve Alibaba'nın Alipay uygulamaları üzerinden yapıldı.

Bitcoin meraklıları arasında, "Dijital Yuan"ın Çin devleti tarafından bir kontrol aracı olarak kullanılacağı korkusu mevcut. Otoriteler resmi dijital para birimi vasıtasıyla, paranın nasıl harcandığını ve nakit akışını gerçek zamanlı olarak görme şansına sahip olacak.

Kaynak: AA, BBC

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