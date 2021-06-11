Bitcoin arttı, diğer kripto paralar düştü! 11 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 11 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 11 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

11 Haziran Cuma Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

BİTCOİN NE KADAR OLDU? %0,49'luk bir artış yaşayan Bitcoin şu anda $ 36.967,6 yani 311,71 Türk Lirası değerine sahip.

Günlük 36.003,3 - 37.362,1 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $43,60B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU? Güne %3,68'lik bir düşüşle başlayan Ethereum, 11 Haziran sabahı $ 2.473,42 yani 20,86 Türk Lirası değerine sahip.

RİPPLE XRP NE KADAR OLDU? %1,80'lik bir düşüş yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,869548 yani 7,33 Türk Lirası değerine sahip.