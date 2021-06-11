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  4. Bitcoin arttı, diğer kripto paralar düştü! 11 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 11 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin arttı, diğer kripto paralar düştü! 11 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 11 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

11.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Trump'ın "Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor" sözleri sonrası Bitcoin satışları daha da yükselmişti. Bugün Bitcoin'de artış yaşanırken diğer kripto paralarda düşüş yaşandı. Peki 11 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 11 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 11 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

11 Haziran Cuma Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?
%0,49'luk bir artış yaşayan Bitcoin şu anda $ 36.967,6 yani 311,71 Türk Lirası değerine sahip.
Günlük 36.003,3 - 37.362,1 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $43,60B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne %3,68'lik bir düşüşle başlayan Ethereum, 11 Haziran sabahı $ 2.473,42 yani 20,86 Türk Lirası değerine sahip.

RİPPLE XRP NE KADAR OLDU?

RİPPLE XRP NE KADAR OLDU?
%1,80'lik bir düşüş yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,869548 yani 7,33 Türk Lirası değerine sahip.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin bugün %3,22'lik bir düşüş yaşadı. Şu anda $ 0,324416 değerine sahip olan Dogecoin 2,74 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Dogecoin, gün içinde ise 0,317874 - 0,326628 dolar aralığında değişim gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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