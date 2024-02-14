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Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! 51 bin doları da aştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
14.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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ABD enflasyon verisinin beklentiden yüksek gelmesinin ardından bir miktar geri çekilen Bitcoin, daha sonra yükselişine kaldığı yerden devam ederek 51 bin doları aştı.

Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! 51 bin doları da aştı

Kripto para piyasaları TerraUSD sabitkoininin yaklaşık iki yıl önce çökmesinden önceki seviyelere geri döndü.

CoinGecko'nun verilerine göre Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 21 getiri sağladı. Kripto varlığın piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Ether yüzde 4,1 yükselirken Avalanche, Polkadot ve Polygon gibi altkoinler de tırmanışa geçti.

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Salı günü beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyonu, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ETF'lerinin onaylamasıyla ivme kazanan dijital varlık toparlanmasını raydan çıkarmaya yetmedi.

Yine de bazı analistler, teknik sinyallerin ralliye en azından geçici bir süre ara verme riski ile karşı karşıya olunduğunu söylüyor.

IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, bir notunda "Bitcoin risk iştahı gece boyunca yaşanan bozulmaya rağmen etkileyici bir direnç gösterdi" diye yazdı. Sycamore aynı zamanda, grafik modellerine dayanan bir teknik analizin, 30 bin dolara kadar geçici bir düşüş olasılığına işaret ettiğini de ekledi.

Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, "Dört ay süren muhteşem bir rallinin ardından, yaklaşan Bitcoin yarılanması hikayeye yön vermeden önce piyasanın burada kısa bir duraklama yapmasını bekliyoruz" dedi. (BloombergHT)

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