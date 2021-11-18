Bitcoin'de yükseliş! 18 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 18 Kasım Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %0,54 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 59 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 18 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

18 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

18 Kasım haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %0,54'lük bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 59.756,4 yani 652.177,65 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 59.586,7 - 60.936,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $0.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%1,75'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.251,52 yani 46.440,77 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,34'lük bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,234819 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,234222 - 0,241272 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,38B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %3,45'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,12181 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,09111 - 1,15799 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,53B.

