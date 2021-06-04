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Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'

04.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Musk yeni paylaşımında yine Bitcoin'e gönderme yaparak takipçilerinin tepkisini topladı.

Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak kripto para piyasasına öncülük eden Bitcoin'in yükselişine gönderme yaparak 'kırık kalp' emojisi paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından Bitcoin 39 bin dolardan 37 bin dolara kadar geriledi.

BITCOIN'E OLUMSUZ, DOGECOIN'E OLUMLU PAYLAŞIM

Musk, Bitcoin ile ilgili çevre ve enerji kullanımı endişelerini dile getirmeye başladıktan sonra kripto para piyasaları sert bir düşüş trendine girmişti.

Paylaşımlarıyla piyasaları etkileyen Musk son olarak, "Çocukluk fotoğrafımı buldum" diyerek Dogecoin simgesi olan köpeğin fotoğrafını paylaşmıştı.

Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk bir yandan da Bitcoin'i olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapmaya devam ediyor. En son yaptığı paylaşımda, attığı kırık kalp emojili tweete Bitcoin'i etiketleyerek piyasaları yine olumsuz etkiledi.

TEPKİ TOPLADI

Musk’ın attığı Bitcoin tweet’i birçok yatırımcının tepkisini topladı.

Öte yandan, Tron CEO’su Justin Sun ise Elon Musk’ın satacağı tüm Bitcoin’leri alabileceğini tweet’ledi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Kripto para
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