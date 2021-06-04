Dogecoin Coinbase'de listelenmeye başladı! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,689.81 ve 2,891.25 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.34 düşüşle 2,739.42 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 1.99 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 318 milyar dolar düzeyindeydi.

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Amundi yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yönetiyor.

Basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" diyen Blanque'a göre, hükümetler ve düzenleyici kurullar "bu müziği durduracaklar."

Varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, Bitcoin gibi kripto para varlıklarını "finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi" diye nitelendirdi.

Kripto para piyasalarına dönük düzenleme açıklamalarının da etkisiyle, piyasalarda toplam hacim 1.7 trilyon dolarda tutunuyor.

ABD'deki "düzenleme çerçevesi"ne ilişkin açıklamaların ardından, gündemine "dijital kron"u alan İsveç Merkez Bankası'nın Başkanı Stefan Nils Magnus Ingves, kripto para larla ilgili düzenlemelerin değişik zamanlarda ve biçimlerde gelebileceğini vurguladı.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 399.76 ve 432.31 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.51 düşüşle 405.12 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 12.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 710 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 64 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,276 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 121 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

Morning Consult’un yaptığı ankete göre, ABD’de bulunan yatırımcıların alım tercihi düşüşten etkilenmedi ve sabit kaldı. Olumsuz haber akışının negatif algı yaratmadığı ve bazı borsalara olan güvenin arttığı ortaya konuldu.