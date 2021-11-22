Bitcoin düşüşte! 22 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralardaki hareketlilik devam ediyor. El Salvador'daki tahvil satışlarından 1 milyar dolar gelir beklendiği ve bu gelirin 500 dolarının sıfırdan "Bitcoin City" kuruluşuna harcanacağı belirtildi. Bu yeni şehirde yaşayanlardan gelir, emlak ve belediye vergisi alınmayacak. Bitcoin uzun süre sonra yeniden 60 bin doların altına düştü. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

22 Kasım 2021 Pazartesi sabah saatlerine yüzde 2'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 57 bin 457 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 867 doları test eden Ethereum 4 bin 180 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne yüzde 3'lük değer kaybı ile başlayan Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 3,27 değer kaybeden Ripple 1,04 dolar.

