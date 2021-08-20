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Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Dogecoin ne kadar? İşte 20 Ağustos Cuma kripto parada son durum!

20.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı düşüşlerin ardından yatırımcılarına büyük kayıplar yaşatan kripto paralar, son günlerde yükselişini sürdürüyor. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether ve Dogecoin gibi kripto paralar, 20 Ağustos Cuma sabahına yükselişle başladı.

Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Dogecoin ne kadar? İşte 20 Ağustos Cuma kripto parada son durum!

Uzmanlar, kripto para piyasasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Dijital varlıklara karşı son derece olumsuz görüşlere sahip olduğunu belirten bazı ekonomistler, kripto paraların birkaç yıl öncesine kadar daha değerli olduğunu vurgulayarak, şu an bu sektörde sahtekarlık ve kafa karışıklığının olduğunu kaydetti. İşte 20 Ağustos Cuma kripto paralarda son durum.

İŞTE 20 AĞUSTOS CUMA KRİPTP PARA PİYASASINDA SON DURUM

İsim Sembol Fiyat (USD) Piy. Değ (24S) Hac. Toplam Hac. Değ (24S) Değ (7G)
1 Bitcoin BTC 47.116,3 $883,33B $36,75B 8,39% +6,06% +3,92%
2 Ethereum ETH 3.224,74 $377,18B $19,06B 4,35% +7,20% +2,98%
3 Cardano ADA 2,534063 $81,06B $9,40B 2,15% +18,94% +29,30%
4 Binance Coin BNB 428,45 $71,94B $2,45B 0,56% +7,73% +8,71%
5 Tether USDT 1,0001 $64,18B $77,11B 17,61% -0,02% -0,07%
6 XRP XRP 1,22206 $56,79B $6,65B 1,52% +8,58% +22,97%
7 Dogecoin DOGE 0,312235 $41,25B $3,53B 0,81% +4,62% +16,51%
8 USD Coin USDC 1,00017 $27,21B $2,80B 0,64% +0,04% -0,01%
9 Polkadot DOT 26,933 $26,38B $2,24B 0,51% +12,92% +23,27%
10 Solana SOL 72,207 $20,50B $1,98B 0,45% +0,31% +67,32%
11 Uniswap UNI 28,094 $16,42B $459,31M 0,10% +8,66% -2,44%
12 Bitcoin Cash BCH 656,35 $12,32B $2,88B 0,66% +4,17% +5,61%
13 Chainlink LINK 27,2 $12,09B $1,60B 0,37% +7,12% +5,88%
14 Binance USD BUSD 1,0001 $12,05B $6,20B 1,42% +0,02% +0,03%
15 Terra LUNA 29,794 $12,01B $1,65B 0,38% -8,01% +73,43%
16 Litecoin LTC 176,16 $11,74B $1,87B 0,43% +5,27% +3,16%
17 Internet Computer ICP 66,91 $10,32B $855,32M 0,20% +3,75% +3,02%
18 Polygon MATIC 1,504 $9,65B $1,18B 0,27% +14,28% +8,31%
19 Wrapped Bitcoin WBTC 47.103,16 $9,14B $243,42M 0,06% +6,75% +4,19%
20 Stellar XLM 0,3718 $8,62B $746,86M 0,17% +9,58% +5,92%
21 Ethereum Classic ETC 66,9893 $8,60B $2,97B 0,68% +6,87% +9,05%
22 VeChain VET 0,131408 $8,37B $1,29B 0,29% +12,54% +16,79%
23 THETA THETA 7,099 $7,08B $284,03M 0,06% +4,62%

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