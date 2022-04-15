Bitcoin hash rate nedir? Hash rate hesaplama nasıl yapılır?

Hash rate, kripto para madenciliği terimlerinden biridir. Kripto para madenciliği ise karmaşık hesaplamalar aracılığı ile bloklar bulma sürecine verilen addır. Bloklar, matematiksel bulmacalar gibi düşünülebilir. Madencilik cihazı aracılığı ile bloğu çözmek için saniyede binlerce hatta milyonlarca tahmin üretilir.

Hash Rate Nedir?

Hash rate, en temel ifade ile belirli bir madencilik cihazının çalışma hızı olarak tanımlanır.

Bitcoin ağının hash rate’i ele alındığında ise; Bitcoin üretmek için kullanılan madencilik cihazlarının toplam çalışma hızı olarak ifade edilir. Bitcoin blokzincirinde işlemci gücü, bitcoin ağında işlemci gücünü oluşturma rolünü üstlenir. Bitcoin ağında şimdiye kadar görülen en yüksek işlemci gücü 180.6 milyon TH/s seviyesine ulaşmıştır.

Hash Rate Hesaplanama Nasıl Yapılır?

Bitcoin blokzinciri madencilerinin bir blok üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerden oluşur. Algoritma dizisi ise SHA-256’dır.

Bu dizinin algoritmada kaç kez hash ettiği hesaplanır. Çıkan hesaplama, rakam ve harflerden oluşan 64 karakterli hash bilgisi verir. Bu işlemden sonra hash/saniye formülü ile hesaplama yapılır ve hash rate bilgisi elde edilir. Hash bilgisini elde etmek için kilo, mega, giga, tera, peta ve exa ölçüm terimleri kullanılır.

Örnekle açıklandığında;

Saniyede 1 kilo hash = saniyede 1000 hash verisini tespit etmeyi sağlar.

Hash Rate Amacı Nedir?

Hash rate bilgisi sayesinde Bitcoin ağında hareket eden tüm cihazların saniyede kaç adet matematiksel işlem yaptığı verisi elde edilir. Bitcoin madenciliğindeki matematiksel işlemler, ağın güvenliğini sağlamayı ve genel işleyişi verimli hale getirmeyi amaçlar. Bu sebeple de hash oranı oldukça büyük bir önem taşır.

Günümüzde kripto para madenciliğinde en büyük rekabet, Bitcoin ağında gerçekleşmektedir. Bu noktada her madenci, başarı oranını arttırmak için çabalar. Başarı seviyesini arttırmak için de hash oranı yüksek bir bilgisayar sistemi ile çalışmak gerekir.

Hash Rate Düşerse Ne Olur?

Madenciler çeşitli matematiksel problemlerle uğraşırlar. Madenciler yeni bloklar eklemek ya da blokları doğrulamak üzere çözümü oldukça zor olan bazı problemleri çözerler. Bu problemlerin her birini çözebilmek için saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirirler. Bu işlemler için yüksek donanımlı bilgisayarlara ve elektrik enerjisine ihtiyaçları olur.

Hash rate sayesinde bu cihazların ne kadar hızlı ve verimli olduğu bilgisi elde edilir.

Cihazlarda işlem gücü çok önemlidir. Problemleri çözmek için tahmin miktarını artıran işlem gücü, doğrulamanın daha kısa sürede yapılmasını sağlar. Böylece madenciler, çözüme daha hızlı ulaşabilir. Hash rate düşerse, madencinin yeni bloklar eklemesi de o kadar zor olur. Ayrıca madencinin blok ödülü kazanma ihtimali de çok fazla düşer.

Bitcoin Hash Rate Neden Önemlidir?

Bitcoin fiyatı yükseldiğinde hash oranının yüksek olması gerektiği, Bitcoin fiyatının düşüşüyle de hash oranının düşmesi gerektiği ile ilgili bir algı mevcuttur.

Bitcoin düştüğü zaman madenciler enerji tüketimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği için madenciliği bırakma olasılıkları yükselir.

Madencilerin çekilmesiyle birlikte hash rate düşüşe geçer. Hash oranının düşmesiyle birlikte ise blockhain ağının siber saldırılara karşı güçsüzleşmesi durumu gelişir. Bu durum fiyata olumsuz olarak yansır.

Hashrate Bitcoin Madencileri Arasında Dağılım Nasıldır?

Yüksek bir başarı ile bitcoin ağında blok oluşturmak, madenciler için oldukça önemli bir sonuçtur. Bu durumu çok fazla önemseyen madenciler, blok ödüllerini kazanma şanslarını yükseltmek için havuzlar oluşturdu. Bu havuzlar sayesinde Bitcoin ağının büyük çoğunluğu madencilik havuzlarında yer alır. Aynı zamanda bireysel hareket eden madenciler toplam hash oranının sadece %0,4’ünü meydana getirir.



