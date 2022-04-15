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Hedge ne demek? Hedge fon nedir?

14.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda riskten korunmak ve çeşitli önemler almak için hedge işlemleri kullanılır. Yatırımcılar hedge sayesinde kendini koruma altına alabilir. Hedge fonu da güçlü yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilir. Hedge fon nedir?

Hedge ne demek? Hedge fon nedir?

İçindekiler

  • Hedge Ne Demek?
  • Hedge Fonu Nedir?
  • Hedge Fonlar Neyi Amaçlar?
  • Hedge Fonları Nasıl Çalışır?
  • Hedge Fon Nasıl Alınır?
  • Hedge Fonlardan Para Nasıl Kazanılır?

Borsa piyasalarında çeşitli terimler kullanılır. Bu terimler içinde en çok bilinenlerden biri de hedge fonudur. Kesin garanti sağlamanın amaçlandığı hedge fonlarında yatırımcılar riskleri azaltmak ister. Bu nedenle hedge'yi tercih ederek sermayelerini koruma altına alırlar.

Hedge Ne Demek?

Borsada çok sayıda işlem yapılması sebebiyle tüm işlemler farklı terimlerle anlatılır. Hedge, riskten korunma ya da kendini garantiye alma anlamında kullanılır. Yatırımcılar, hedge işlemlerini tercih ederek zaman zaman kendini korumaya alır. Kur riskini hedge etmek de sık karşılaşılan durumlar içindedir.

Hedge Fonu Nedir?

Önemli varlıklara sahip olan kurumlar ve ciddi sermayesi olan tecrübeli bireysel yatırımcılar tarafından kullanılan hedge fonu, alternatif bir yatırım aracıdır. Hedge fonları da yatırım fonları gibi garanti ile ihraç edilen menkul kıymet havuzlarına sahiptir. Yatırım fonları gibi hedge fonlarında da birçok farklı tipteki menkul kıymete yatırım yapılabilir.

Hedge Fonlar Neyi Amaçlar?

Hedge fonlarının temel amacı oynaklığı ve riski azaltmak ve sermayeyi korumaktır. Hedge yatırımlarında çok büyük riskler de alınabilir. Çeşitli enstrümanlar ve çok farklı stratejiler de kullanılır. Hedge fonlara yatırım yapan kişiler, yatırım seçenekleri konusunda oldukça esnektirler. Short yapma, kaldıraç, margin call gibi seçeneklerin hepsini bir arada kullanmayı tercih edebilirler.

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Hedge Fonları Nasıl Çalışır?

Hedge fonları, kendi başlarına bir varlık olarak tanımlandığı gibi iyi yapılarıyla da bilinirler. Hedge fonları çok gelişmiş yatırımcılara açık olan havuz sermayeleridir. Yüksek kar amacı güden farklı strateji ve araçları kullanırlar. Bu fonların asıl amacı tüm piyasalarda kısa ve uzun pozisyonlar alarak pozitif ya da kesin getiri sağlamaktır.

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Hedge fonlarının farklı çalışma prensipleri vardır. Bunlar; hem uzun hem kısa pozisyona izin vermek, arbitraj, düşük değerli menkul kıymet alım ve satımı, opsiyon ya da tahvil yatırımlarıdır. Aynı zamanda piyasada mevcut herhangi bir fırsata yatırım yapma olanağı da sağlar.

Hedging örnekleri; bir hedge fonu bir petrol firmasına yatırım yapacağı zaman bu şirketin hisse senetlerini alır ve piyasada kısa pozisyon belirleyebilir. Belirlediği kısa pozisyon sayesinde firma belli bir şirkete yatırım yaparken, fonun piyasadaki büyük boyutta bir düşüşten kaynaklanacak riskten korunmasını da sağlar.

Hedge fonları küçük çaplı piyasalardaki yanlış fiyatlamalardan faydalanma amacı ile hareket eder. Bu strateji, kaldıraçlı bir piyasada ciddi getiri sağlayabilir. Bunun yanında birçok fon ödünç alınmış parayla bahisleri büyütebilir. Bu yoldan hareketle hisse senedinden tahvile, ordan dövize ve birleşme, satın almalara kadar birçok piyasada uygulanabilir.

Hedge Fon Nasıl Alınır?

Hedge fonu almak için ilk adım bir yatırım hesabına sahip olmaktır. Yatırımcının bir yatırım hesabı için aracı kurum seçmesi gerekir. Yatırımcılar genellikle bankalar aracılığıyla hedge fonlarına yatırım yapar. Hedge fonu yatırımı yapmak istediğiniz banka ile iletişime geçerek, kendinize yatırım hesabı açtırabilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda hesap işlemlerinizi adım adım gerçekleştirebilirsiniz.

Bankalar genellikle nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesinin fotokopilerini talep eder. Aynı zamanda adresinin doğruluğunun tespiti için ekstra olarak fatura isteyen kurumlar da vardır. Banka tarafından sizde istenen evrakları eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra hesabınız kullanıma hazır hale gelir. Hesabınıza minimum fon teminat bedeli yatırdıktan sonra işlemlerinizi online olarak yürütmeye başlayabilirsiniz.

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Hedge Fonlardan Para Nasıl Kazanılır?

Hedge fonlarından para kazanmak ile hisse senetlerinden para kazanmak arasında bir fark yoktur. Hisse senedinden kazanç sağlamak isteyen kişi, hisselerin ileride değer kazanmasına dikkat ediyorsa, hedge fonlarda da durum aynıdır. Değeri artacak fonlarda alım, düşecek olanlarda ise satış yönünde işlem gerçekleşir.

Kaldıraçlı işlemlerde de benzer mantıkla hareket edilir. Kar elde etmenin mantığı alım ve satım arası farka bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle fiyatlar arası değişimleri kontrol etmek çok önemlidir. Fonun fiyat hareketinin sürekli bir düşüş trendi içinde olup olmayacağına doğru bir şekilde karar vermek gerekir.


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