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Elon Musk, Floki'yi paylaştı! Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti

05.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik 50 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'in yükselişini başta Ethereum olmak üzere diğer alt coinler de takip etti. Güne 49 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, saat 13:15 itibarıyla 50 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin, en son 7 Eylül'de 50 bin doları görmüştü. Öte yandan yükselişte iş insanı Elon Musk'ın, Twitter üzerinden yaptığı 'Floki' paylaşımın etkili olduğu yorumlandı.

Elon Musk, Floki'yi paylaştı! Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti

Çin Halk Bankası geçtiğimiz haftalarda tüm kripto para işlemlerini ve trade faaliyetlerini yasaklamıştı ve bu da kısa vadeli bir piyasa satışına neden olmuştu. Yaklaşık 2 haftadır toparlanmaya çalışan kripto para piyasası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeşil ışık yakmasıyla geçtiğimiz hafta yükselişe geçti. Kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin, saat 13:15 itibarıyla 50 bin doların üzerinde işlem görüyor.

BITCOIN 50 BİN DOLARI GÖRDÜ

Kripto para dünyasının lideri Bitcoin 7 Eylül'ün ardından ilk kez 50 bin doları geçti. Nisan ayındaki düşüşün ardından aylardır 30-47 bin dolar bandında seyreden Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü.

1 yıllık yükselişle Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine çıkarak tarihi rekora imza atmıştı. Bu rekorun ardından gelen düşüş 5 ay devam etmişti.

ETHEREUM 200 DOLAR DAHA YÜKSELDİ

Bitcoin'in artışının ardından gözler alt koinleri ateşleyecek olan Ethereum'a çevrildi. Hafta başından bu yana 3 bin 200 dolara kadar çıkan Ethereum, 3 bin 400 doların üzerinde seyrediyor.

ELON MUSK KENDİNİ DOGEFATHER İLAN ETTİ

Kendini Dogefather (Doge coinin babası) ilan eden dünyanın en zengin insanı Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, bir kullanıcının tweet’ine yanıt verdi. Bu da kripto para takipçilerinin tetikte olması gerektiğini gösterdi.

Floki Inu‘yla ilgili tweet atan Elon Musk, bugün bu kripto para ile ilgili fotoğraf paylaşacağını açıkladı. Bir kullanıcı önce Tesla ile ilgili tavsiyeler verdi. Ardından ‘Floki nerede?‘ diyerek Musk’a soru yöneltti.

MUSK, FLOKI'Yİ PAYLAŞTI

200 milyar dolar serveti bulunan Elon Musk ise önce Tesla ile ilgili önerilere olumlu dönüş sağladı. Sonraki cümlesinde yarın Floki’nin fotoğrafını paylaşacağını söyledi. Bu olayın ardından sıçrama yaşayan kripto, yüzde 40'a yakın değer kazandı.

İşte Musk'ın Floki paylaşımı;

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