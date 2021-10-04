FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolarlık kripto para gönderip geri istediler!

Müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolarlık kripto para gönderip geri istediler!

04.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para şirketi Compound, müşterilerine 90 milyon dolar değerinde kripto parayı yanlışlıkla gönderdi. Şirketin kurucusu Robert Leshner tarafından yapılan açıklamada, yanlışlıkla gönderilen kripto paraların geri gönderilmesini bekledikleri, aksi halde IRS'ye bildirip ve ifşa edecekleri belirtildi.

Müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolarlık kripto para gönderip geri istediler!

Kripto para şirketi Compound, müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolar ederinde olan kripto para gönderdi. Şirket, yaptığı çağrının ardından müşterilerinin parayı geri iade etmesini umuyor.

PROTOKOL HATASI NEDEN OLDU

Şirketin kurucusu Robert Leshner, bir protokol hatası kaynaklı bazı müşterilere fazlasıyla COMP(kripto para) gittiğini ve bunların geri iadesini istedi. Leshner, aksi takdirde IRS'ye bildirileceğini ve ifşa edileceğini bildirdi.

Kullanıcılara yanlışlıkla 280 bin COMP gitti. Bu da COMP'ların 318 dolardan işlem görmesiyle yaklaşık olarka 90 milyon dolarlık bir COMP'un yanlışlıkla dağıtıldığını gösteriyor.

GERİ ALMA YOLU YOK

Bazı kullanıcılar 29 milyon dolar ederinde COMP'un hesabına geçtiğinden bahseden tweetler attılar. CNBC'ye konuşan bir kripto para geliştiricisi blok zincirinin çalışma şekli nedeniyle COMP'un paralarını geri almasının yolu olmadığını belirtti.

Kurucu Leshner, iadeleri halinde aktarılan miktarların yüzde 10'unun kendilerinde kalabileceğini ifade etti.

Mashable'da yer alan bilgilere göre 2 kullanıcı 12 milyon dolarlık COMP'ları iade etti. Geriye 78 milyon dolarlık COMP kaldı.

Coinbase, en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığını açıkladıCoinbase, en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığını açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyorYargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
IMF'den kripto para uyarısı!IMF'den kripto para uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Türk devi gıda şirketi icradan satılıyor!

Türk devi gıda şirketi icradan satılıyor!

Yargıtay’dan tüketicilere müjde!

Yargıtay’dan tüketicilere müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.