Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar ne zaman yükselir?

Kripto para piyasasındaki depreme öncülük eden Bitcoin, yaklaşık üç yıl içinde ilk defa yüzde 50.4 seviyelerine geriledi. Bitcoin’in neden düştüğüne dair analistlerden farklı yorumlar gelirken, kripto para yatırımcılarının ana gündem maddesi, piyasanın ne yükselişe geçeceği oldu…

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin’in neden düştüğüne dair küresel bir merak söz konusu. Son zamanların en fazla kar getiren işlemlerinden olan kripto para piyasası beklenmedik bir gerileme yaşıyor. Diğer yandan Türkiye’de de farklı kripto para uygulamalarının piyasadan kalkması tedirgin bir bekleyişe neden oldu.

Analistler Bitcoin’in düşüş sebepleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri yer alıyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, günümüzde ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.

KRİPTO PARALAR NE ZAMAN YÜKSELİR?

Piyasa değerlendirmesinde bulunan Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, Fox News muhabiri Charles Gasparino’nun, kripto para regülasyonları için Joe Biden'ın hazırlık içerisinde olduğunu aktardığına dikkat çekti. Çelik, “Genel anlamda devletler araştırmalar yaptığı ve konuyu ertelediği için kripto para konusunda hukuki boşluklar yaşanıyor. Talebin artmasıyla gündeme oturan kripto paralar ve blokzincir kavramı ise artık göz ardı edilemeyecek seviyede devam ediyor. ABD tarafında ise atılımlar gelmeye başladı. Tahminler kripto paraların yasaklanması endişesini içermiyor. Regülasyon için ise henüz net bir tarih verilmiş değil.