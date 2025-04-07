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Bitcoin ve Ethereum çakıldı, kayıp yüzde 10'a ulaştı! Trump etkisi yeni geldi... Kripto para piyasasında her yer kırmızı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.04.2025 07:25
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Kripto para piyasasında adeta kara pazartesilerden biri daha yaşanıyor. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimin etkileri sonrası sert düşüşler meydana geldi, her yer kırmızıya döndü. Yeni haftanın ilk gününde "Bitcoin ve Ethereum ne kadar?" sorularına yanıt aranırken; sadece bir kaç saat içinde yaşanan kayıp yüzde 10'u buldu. İşte 7 Nisan 2025 kripto para piyasasında son durum.

Bitcoin ve Ethereum çakıldı, kayıp yüzde 10'a ulaştı! Trump etkisi yeni geldi... Kripto para piyasasında her yer kırmızı

ABD ile Çin ticaret savaşına başladı Bitcoin ve kripto para piyasaları adeta paraşütsüz düşüşe geçti. 7 Nisan 2025 yeni haftanın ilk işlem gününe Bitcoin, Ethereum, altcoinlerdeki ise düşüş damga vurdu. Yatırımcılar "Bitcoin ve Ethereum ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, her yer kırmızıya döndü. İşte kripto para piyasasındaki son dakika gelişmeleri...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri ve Çin'den gelen jet hızında yanıtın ardından S&P 500 başta olmak üzere borsalarda tarihi kayıplar meydana gelmişti.

BITCOIN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Yaşanan gelişmelerin ardından beklentilerin aksine güçlü bir performans sergileyen Bitcoin ve kripto para piyasaları daha fazla dayanamadı.

ETHEREUM'DA BİRKAÇ SAATTE YÜZE 10'LUK KAYIP

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10’luk sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1601 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

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BİTCOİN 80 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Piyasanın lideri bitcoin de sert düşüşten nasibini aldı. Bitcoin fiyatı yüzde 5'lik bir geri çekilmenin ardından 78882 doları gördü. Bitcoin fiyatı şu sıralar 79540 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.

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ALTCOİNLER DİBİ GÖRDÜ

Bitcoin ve ethereum fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından altcoinlerin neredeyse tamamı ortalama yüzde 10'luk kayıplar verdi. Market hacmi en büyük coinler arasında yer alan XRP'nin fiyatı 2 doların altına gerilerken, Solana ise 107 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 satte en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 2 doların altına indi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para bitcoin (btc) ethereum (eth)
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