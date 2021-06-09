Bitcoin yükseldi, diğer kripto paralar düştü! 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 9 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 9 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
9 Haziran Çarşamba günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne %1,83 yükselişle başlayan Bitcoin, şu anda $ 33.546,7 yani 288,68 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 32.428,6 - 33.697,6 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi $45,14B.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne %1,10 düşüşle başlayan Ethereum, 9 Haziran sabahı $ 2.477,18 yani 21,32 Türk Lirası değerine sahip.
RİPPLE XRP NE KADAR?
%0,10'luk bir düşüş yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,85681 yani 7,37 Türk Lirası değerine sahip.
DOGECOİN NE KADAR?
%0,45'lik bir düşüş yaşayan Dogecoin ise 9 Haziran'da $ 0,321930 yani 2,77 Türk Lirası değerine sahip. Gün aralığında 0,312234 - 0,327042 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi $3,46B.
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