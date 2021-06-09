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Bitcoin yükseldi, diğer kripto paralar düştü! 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 9 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

09.06.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı emoji paylaşımları sonrası kripto paralarda önemli bir hareketlilik yaşanmıştı. Eski ABD Başkanı Trump'ın "Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor" sözleri sonrası Bitcoin satışları daha da yükseldi. Bugün Bitcoin'de yükseliş yaşanırken, diğer kripto paralarda düşüş meydana geldi. Peki 9 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 9 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

9 Haziran Çarşamba günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne %1,83 yükselişle başlayan Bitcoin, şu anda $ 33.546,7 yani 288,68 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 32.428,6 - 33.697,6 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi $45,14B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne %1,10 düşüşle başlayan Ethereum, 9 Haziran sabahı $ 2.477,18 yani 21,32 Türk Lirası değerine sahip.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
%0,10'luk bir düşüş yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,85681 yani 7,37 Türk Lirası değerine sahip.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
%0,45'lik bir düşüş yaşayan Dogecoin ise 9 Haziran'da $ 0,321930 yani 2,77 Türk Lirası değerine sahip. Gün aralığında 0,312234 - 0,327042 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi $3,46B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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