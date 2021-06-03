BNB tahtını USDT'den geri aldı! Kripto para piyasası yükselişte, işte son gelişmeler

En büyük 100 birimden, bir tanesi ilk 10'da olmak üzere yalnızca üç tanesi düşerken, Bitcoin ve Ethereum da son 24 saati artıda geçirdi ve tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.

Son 24 saat içinde 36,522.89 ve 38,231.34 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.25 artışla 37.871.20 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.56 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,611.09 ve 2,801.39 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.31 artışla 2,750.35 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 2.38 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 318 milyar dolar düzeyindeydi.

BNB, USDT'DEN ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ GERİ ALDI

Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.